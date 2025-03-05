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美國貿易戰下該買哪檔科技股？分析師說這一檔最好

編譯易起宇／綜合外電
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分析師表示，在美國與中加墨爆發貿易戰之際，蘋果會是投資人最適合持有的一檔股票。 （路透）
分析師表示，在美國與中加墨爆發貿易戰之際，蘋果會是投資人最適合持有的一檔股票。 （路透）

投資銀行Evercore ISI分析師表示，美國與加拿大、墨西哥和中國爆發貿易戰，這時候投資人最適合持有的一檔高市值科技股股票，會是蘋果公司（AAPL）。

分析師表示，蘋果之所以會是一檔值得持有的股票，是因為其低波動性。當貿易戰跡象浮現和不確定性在2月嚴重影響股市之際，低波動性股票的表現優於市場大盤。

事實上，蘋果股價在2月間上漲了1%。相較下，特斯拉同一期間卻是大跌了30%，微軟也下跌了6%。

Evercore ISI並提到，在川普2018年第一屆任期發生類似貿易緊張和關稅不確定性之際，蘋果表現也同樣優於大盤。Evercore資深總監艾曼紐表示，「防禦仍然是最好的進攻」，他並將蘋果等低波動性股票視為「貿易戰的英雄」（trade war heroes）。

隨著貿易戰對美國經濟的影響導致美股下跌和不確定性升高，蘋果已成為科技股中一檔強而有力的防禦型股票。自從中國AI軟體DeepSeek橫空出世，其他分析師和投資公司都已表示，蘋果已成為所謂「科技七雄」（Magnificent Seven）的高市值科技股中的避險天堂。

蘋果股票也正受益於對AI的期待，期盼能為該公司的iPhone等產品開啟升級周期，過去12個月上漲了39%。

Evercore也點名其他幾檔股票，認為會是現在不錯的防禦型股票，包括生技股艾伯維（ABBV）和軍工股洛克希德馬丁（LMT）。

貿易戰 投資 AI

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