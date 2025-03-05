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2月銷售疲軟、關稅擔憂 目標百貨示警Q1獲利比去年銳減

財經新聞組／綜合報導
消費者縮手，目標百貨對第1季業績感到悲觀。(路透)
消費者縮手，目標百貨對第1季業績感到悲觀。(路透)

目標百貨(Target)警告，由於面臨「持續的消費者不確定性」、2月銷售疲軟以及關稅擔憂等影響，預計第1季獲利將較去年同期「大幅」下降。

對於零售商來說，每年前三個月往往是銷售淡季，因為消費者通常會在假期購物季後縮手。再加上1月消費者支出的降幅超出預期，以及2月消費者信心創2021年以來最大降幅，目標百貨的業績財測是對消費者和美國經濟健康狀況的最新警訊。

目標百貨近年來的許多麻煩都是自己造成的，但作為一家服務於廣大民眾的大型零售商，它的表現可以為未來的消費模式提供參考。

財務長李吉姆(Jim Lee)在財報聲明中表示，2月銷售「疲軟」，「消費者信心下降」影響了可自由支配的銷售。他還將此歸咎於「異常寒冷的天氣」影響了服裝銷售。

他說：「隨著天氣變暖，服裝銷售出現回暖跡象，且消費者在復活節假期等即將到來的季節性節日期間轉向目標百貨購物，預計這股趨勢將有所緩和。」「我們將繼續監測這些趨勢，並對未來一年的預期保持適當謹慎。」

除了財測之外，目標百貨第4財季的獲利和營收超過了華爾街的預期。截至2月1日當季，淨利為11億元，合每股2.41元；而去年同期為13.8億元和每股2.98元。

銷售額下降至309.2億元，較去年同期的319.2億元下降約3%。由於較去年同期多出額外一周銷售時間，導致同比數據出現偏差。

根據LSEG數據，目標百貨預計本財年每股獲利在8.8至9.8元之間，中間值與9.31元的預期大致一致。然而，預計銷售額僅成長1%，遠低於LSEG預期的2.6%。

第1季業績財測也可能讓投資人感到驚訝。雖然該公司拒絕透露具體數字，但預計「與今年剩餘時間相比，第1季的獲利將面臨顯著的同比壓力」。同時，LSEG分析師預計獲利將成長0.9%。

目標百貨 零售商 華爾街

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