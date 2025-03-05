馬斯克入閣滿月 特斯拉股價暴跌28% 2年多來最慘跌幅

特斯拉 股價3月開局與2月一樣：一路下跌。在執行長馬斯克 入主川普白宮的第一個完整月份，他的電動車公司股價暴跌28%，為2022年12月以來的最大跌幅。

馬斯克上周末在社交媒體上發布消息之後，特斯拉股價仍繼續下跌，他表示，只要「執行力出色」，特斯拉「5年內上漲1000%是可能的」。摩根史坦利在2日的報告中將特斯拉列為美國汽車業首選。

該公司在1月底的第4季財報中表示，Model 3、Model Y、Model S和Model X系列平均售價下降是銷售下降的主要原因。

特斯拉也將受到川普總統實施的新關稅打擊；新關稅適用於來自加拿大和墨西哥的商品和材料，而特斯拉的一些主要供應商就位於這兩個國家。

但最近股價下跌不僅與特斯拉自身情況有關。馬斯克在特斯拉之外的政治、工作和滑稽行為顯然正在產生影響。

馬斯克目前領導所謂的政府效率部(DOGE)，正在大幅削減美國聯邦政府 工作人員、削減聯邦開支並尋求取消監管、整合機構，同時為他的企業爭取新的政府合約。

雖然他大力宣揚DOGE的透明度，但內部工作細節從未接受公眾檢視；在未經國會批准情形下取得聯邦政府電腦系統和敏感數據。