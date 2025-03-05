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搭上筆電、手機更換潮 百思買同店銷售額3年來首見成長

財經新聞組／綜合報導

百思買扭轉了3年來銷售成長下滑的局面。這家電子產品零售商第4季業績超出華爾街的預期。同店銷售額成長0.5%，與預期下降1.45%大相逕庭；在此之前同店銷售額已連續12季負成長。

百思買執行長巴里在財報聲明中表示：「我很高興地報告第4季銷售情況優於預期，得益於計算業務的強勁成長以及其他類別銷售業績的提升。」

該公司預計即將到來的財年收入將達到414至422億元。華爾街預期為416.9億元。同店銷售額預計將持平至成長2.0%，而預期為成長1.44%。

調整後每股獲利預計為6.2至6.6元；華爾街預計該數字為6.55元。該財測並未納入關稅影響。

筆記型電腦和手機的更新換代周期正在拉開序幕，尤其是隨著人工智慧領域創新的不斷加速。Evercore分析師梅力奇(Greg Melich)指出，自2020年疫情爆發以來，今年是4到5年更換周期的「最佳時期」。

本財年同店銷售額下降2.3%，低於先前財測的下降2.5%至3.5%。華爾街預期該股將下跌2.93%。

營收415.3億元，高於411至415億元的財測範圍。調整後每股獲利為6.37元，而財測範圍為6.1至6.25元。

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巴里在第3季財報電話會議上告訴記者，供應商「在這個行業中的利潤率非常非常小，這意味著絕大部分關稅可能會以價格上漲的形式轉嫁給消費者」。但他當時並未具體說明具體漲價幅度。

百思買約60%的產品來自中國，墨西哥則是其第二大供應國；過去5年許多公司已將大件產品的生產轉移到墨西哥。墨西哥生產的產品包括家用電器、桌上型電腦和大螢幕電視。該公司並未從加拿大進口。

華爾街 墨西哥 關稅

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