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川普的台積電勝利能否長久？開徵晶片關稅將自毀長城

編譯季晶晶／綜合外電
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川普（左）仍有可能在台積電董事長魏哲家（右）承諾加碼投資美國1,000億美元後，繼續徵收晶片關稅。(歐新社)
川普（左）仍有可能在台積電董事長魏哲家（右）承諾加碼投資美國1,000億美元後，繼續徵收晶片關稅。(歐新社)

川普總統沒有提供補貼就取得台積電加碼投資1,000億美元的承諾，巴隆周刊（Barron's）評論，這是川普的施政獲致初步成果，他大幅強化了美國的經濟和國家安全，有利於美國科技業，但貿易戰可能讓他自毀長城。

巴隆報導，領先的晶片製造商也看好白宮和台積電達的協議。輝達（Nvidia）和超微（AMD）都表示，計劃下單台積電新廠。

一位輝達發言人表示，該公司將「充分利用台積電的全球製造網路來提高我們的供應敏捷性和應變力」。

超微執行長蘇姿丰發電郵聲明：「台積電擴大在亞利桑那州的投資，對美國半導體業和仰賴我們高效能晶片的美國企業極為重要。我們讚揚川普政府、商務部盧特尼克部長和台積電為加速在美部署最先進製造和先進封裝產能所做的工作。」

先進封裝廠對美國國安大有助益。目前，台積電亞利桑那州廠生產的先進晶片仍運回台灣封裝，破壞產地多元化的目的。台積電發新聞稿說將會「完成（美國）國內的AI供應鏈」。

New Street Research估計，台積電加碼投資，可能讓美國到2030年占台積電先進晶片產能的20%。如果與中國大陸的地緣政治衝突導致台灣製造的晶片供應受阻，這將提供關鍵供應，可維持軍事和基礎設施系統的運作。目前幾乎所有先進晶片都在台灣製造。

一名川普政府官員強調，美國並沒有為台積電加碼投資提供任何補貼。

這使得1,000億美元成為一筆巨大支出。台積電去年淨利潤365億美元，計劃2025年資本支出大約400億美元。假設1,000億美元的投資分四年達成，對美投資占台積電年化資本支出的比率將過半。

財務健全是台積電踐諾的先決條件，然而，巴隆指出，川普周一接受媒體提問時再次威脅，有一天會對台灣製造的半導體徵收25%、30%或50%的晶片關稅。這提高了川普日後仍將實施晶片關稅的可能性。

這類關稅將衝擊台積電及其美國頂尖半導體公司客戶的財務狀況。關稅會導致晶片漲價，從而降低市場需求、減少可投資於美國國內晶片產能的資金。 

所以，如果川普兌現了晶片關稅的威脅，所有的進展仍然可能被貿易戰所破壞。

台積電 晶片

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