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連兩月脫手 特斯拉董事長再賣自家股票 套現3千多萬美元

編譯任君翔／綜合外電
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特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出價值約3,370的自家股票。（路透）
特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出價值約3,370的自家股票。（路透）

特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）再度賣出自家股票，套現3千多萬美元。她已連續兩個月賣出特斯拉股票。

路透報導，根據美國證券交易委員會3日揭露的申報文件，丹賀姆這次售出共112,390股特斯拉股票，價值約3,370萬美元。上個月她也賣出同樣數量的自家股票，為自己帶來約4,320萬美元的總收益（尚未扣除手續費和稅金）。

今年稍早，法院批准丹賀姆及其他特斯拉董事支付9.19億美元，作為其被指控超領報酬的和解費。這起訴訟指控特斯拉在2017-2020年間的董事薪酬過高，這也正值特斯拉股價大幅成長時期，使董事們獲得的股票選擇權，價值高達上億美元。

丹賀姆在為馬斯克的560億天價報酬案作證時稱，她在擔任特斯拉董事期間獲得了約2.8億美元的收益。

特斯拉董事會成員也包含馬斯克胞弟金巴爾（Kimbal Musk）。董事會成員與馬斯克本人關係太過親近，早已多次引發質疑。

特斯拉股價在去年11月5日美國大選後，已下跌逾13%。

特斯拉 馬斯克 美國大選

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