達里歐：美國晶片製造贏不過中國 但在「這領域」持續領先

有「避險基金天王」美譽的達里歐（Ray Dalio）表示，中國在晶片製造和AI應用方面超前美國，但美國將持續在AI研究方面領先。（路透）

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國雖然在人工智慧（AI ）晶片 發展的創新和研究領先全球，但中國將持續在製造和應用方面更有實力。

有「避險基金天王」美譽的達里歐上個月在福斯新聞前當家主播卡爾森（Tucker Carlson）的節目中表示，中國在半導體晶片量產和AI應用方面超前美國，即便美國的晶片效率略勝一籌。

他說，「我們設計晶片，但無法有效生產晶片，總的來說，美國無法用同樣的成本效益生產任何東西」，「美國沒有製造能力，我也不相信美國會在我們這一生裡，回頭和中國在製造領域相競爭」。

達里歐日前在播客節目「All-In」中說，與美國的技術相比，中製晶片雖然通常有些缺陷，但仍然便宜許多，中國也很可能將焦點轉向AI應用。他說，「中國的下一步，將是把非常平價的晶片置入製造業產品」，例如機器人技術。

他認為，美國AI晶片發展的優勢，反而是對高等教育和研究的不斷投資，這也因此吸引了來自全球的人才。根據史丹福大學 AI指數，美國迄今已投入672億美元於AI研究，超越中國的78億美元，也發表了更多的研究論文。

達里歐預測，未來在AI領域裡，各界將不斷致力於護衛圍繞AI技術的智慧財產。他對卡爾森說，「不同的組織或個人將以不同方式領先」。