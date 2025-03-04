安森美有意收購同業朗格

彭博資訊引述知情人士報導，美國功率半導體大廠安森美半導體（ON Semiconductor）有意收購規模較小的同業朗格（Allegro Microsystem），但朗格尚未表達求售意願。

因事未公開而要求匿名的消息人士表示，總部位於鳳凰城的安森美，為了向朗格求親，已於近幾個月與顧問合作；他們說，朗格仍有可能出現其他追求者，該公司也並未表示是否有意求售。

朗格股價近一年來挫跌約31%，市值降至大約41億美元。同期安森美的股價跌落約42%，市值為198億美元。

業務重組 微晶片 科技將裁員

美國微晶片科技公司(Microchip Technology)將裁員約2000人，約占員工總數的9%，因為這家晶片製造商正在進行業務重組，以應對汽車製造商需求放緩的問題。裁員將集中在該公司位於俄勒岡州格雷沙姆和科羅拉多州科羅拉多斯普林斯的晶片廠。

該公司還將在菲律賓的後端製造工廠進行裁員。預計裁員相關成本將達到3000萬至4000萬元，包括現金遣散費和相關重組費用。裁員計畫將於本月通知員工，並於6月底全面實施。

克羅格董事長兼執行長辭職

克羅格(Kroger)董事長兼執行長麥克馬倫(Rodney McMullen)在對其個人行為進行內部調查後辭職。這家美國最大連鎖雜貨店之一表示，對麥克馬倫個人行為的調查與公司無關，但不符合公司商業道德政策。

董事會成員薩金特(Ronald Sargent)將擔任董事長兼臨時執行長，該任命立即生效。薩金特自2006年起擔任克羅格董事會成員，自2017年起擔任該公司的首席董事；他也是史泰博公司的前董事長兼執行長。

摩根大通在最新報告中表示，預計2026年全球精煉銅缺口將擴大至16萬公噸，並預測明年銅價平均約為每公噸1萬1000元。在美國總統川普下令就是否對銅進口徵收新關稅進行國家安全調查後，小摩預計美國將在第3季末對精煉銅和銅產品進口徵收至少10%的關稅，且徵收高至25%關稅稅率的可能性很高。

小摩指出，「未來幾個月美國可能出現過剩庫存，可能導致世界其他地區的銅短缺，為2025年下半年銅價上漲至每噸1萬400美元奠定基礎。」