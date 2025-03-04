川普關稅讓地緣政治更複雜 全球海運費恐大幅波動

川普的關稅也擾亂了全球海運市場。（路透）

由於美國總統川普 利用關稅 加劇了與鄰國和盟友的貿易和地緣政治緊張局勢，承擔著80%世界貿易的全球海運業正面臨充滿未知數的困境。

這也將是本周在加州長灘舉行的標普全球TPM貨櫃運輸和供應鏈會議重要的討論焦點；這項年度盛事標誌著貨櫃運輸聯合談判季的開始。

川普已經對來自世界最大出口國中國的商品加徵10%的關稅，並提議對中國製造的船舶徵收數百萬美元的港口入港費。

從4日開始，美國將對來自墨西哥的酪梨和龍舌蘭酒等常見商品以及來自加拿大的牛肉、木材和石油 徵收25%的關稅。此外川普還威脅對中國商品加徵10%的關稅，並計劃對鋼鐵和鋁徵收新的或更高的關稅，同時對來自歐盟的產品徵收25%的關稅。

美國從塑膠玩具到機器零件等各種商品的進口貨櫃數量激增，部分原因是為了避開關稅而提前購買。但貿易專家警告，一旦開始徵收新的進口稅，目標國家採取報復措施，通膨疲軟的購物者將承擔關稅相關成本上漲的大部分影響，貿易量就可能出現回落 - 這可能會給航運需求和價格帶來壓力。

Jefferies分析師在最近的報告中表示，「地緣政治格局當然變得更加複雜，這可能導致運費大幅波動，但我們的基本預測是2025年全年運費將保持溫和。」

另一項引起全球警惕的舉動是，美國貿易代表於2月21日提議對進入美國港口的中國製造船隻徵收高額費用，這項提案得到工會支持，重點是在刺激美國造船業。

根據該提議，包括國有企業中遠集團在內的中國海上運輸業者所擁有的每艘船隻將繳納高達100萬元的港口入港費。對於使用中國製造船舶的其他業者來說，費用最高可能達到150萬元。

這項變更可能使台灣和南韓的航海業者受益。但專家警告，此舉將對貨櫃運輸公司產生重大影響，並可能導致玩具、服裝、食品和燃料等商品的消費價格上漲。