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觀望30年才跟進 達美樂仿必勝客推芝心披薩 搶死忠粉絲

財經新聞組／綜合報導
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達美樂披薩終於推出芝心披薩版本，以贏得那些願意花更多錢定製昂貴披薩的顧客。

30年前，百勝餐飲集團旗下的必勝客首次推出起司芝心披薩，並透過川普主演的電視廣告進行行銷。隨著時間演進，競爭對手棒約翰和小凱撒也逐漸效仿，並推出自有特色產品。

一代又一代的消費者都是吃著披薩長大的，包括越來越重要的Z世代食客，他們現在正在進入勞動市場並購買自己喜好的披薩。這對美國最大的披薩連鎖店達美樂來說至關重要，因為它要與必勝客和棒約翰競爭，雖然最近幾季這兩家公司的市占率輸給達美樂，但仍搶走了達美樂的客戶。

達美樂行銷長川布爾(Kate Trumbull)表示：「每年有近1300萬達美樂顧客從我們的競爭對手那裡購買披薩，這些顧客不得不離開我們的品牌，因為我們是唯一一個不提供這種產品的全國性披薩品牌。」

川布爾表示，達美樂花了很長時間才推出芝心餅皮，以至於對其顧客進行的調查發現，73%的人已經相信該連鎖店在菜單上提供這種產品。

達美樂推出的帕瑪森芝心披薩被納入9.99元的外帶套餐中。

川布爾說，當必勝客最初推出酥皮披薩時，達美樂認為這道菜只是噱頭而已。此外，該公司還聽說餡皮會造成瓶頸並減慢服務速度，導致顧客和員工不滿。

但隨著越來越多全國性競爭對手效法必勝客的做法，達美樂的觀點改變了。該連鎖店承諾在2022年推出自有版本，當時其銷量在新冠疫情導致的披薩熱潮中下滑。

市場調查結果顯示，喜歡吃芝心披薩的顧客往往購買頻率較高，而且每次的花費也較多。

經過8次嘗試，達美樂最終找到了製作帕瑪森起司餡皮的正確配方：以摩薩瑞拉起司製成，上面撒上大蒜調味料和帕瑪森起司。

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