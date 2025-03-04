美股最錢線／7巨頭漲勢落後大盤 看跌期權熱門

在追逐大型科技股瘋狂的漲勢兩年後，期權交易員開始顯露出疲態。

由於投資 人對美國在人工智慧(AI)和整體經濟領域的主導地位日益擔憂，科投「七巨頭」表現落後大盤，投資人開始尋求更多保護。

嘉信理財首席交易和衍生品策略師馬佐拉(Joe Mazzola)表示：「過去兩年給投資人帶來回報的股票，現在卻遭受重創。」

雖然交易員通常願意為下跌保護支付比押注上漲更多的錢，但在疫情後的多頭市場中，科技股的情況截然不同。當時，市場對「七巨頭」的信心如此之高，以至於溢價幾乎消失了，市場對某些股票的看漲期權收費甚至高於看跌期權。

馬佐拉說，「過去幾年，這些偏差嚴重偏向看漲期權。」「投資人不僅想買入股票，還想買入上漲的股票；而且在大多數情況下，他們都因此獲得了回報。」

彭博七巨頭科技股指數過去2年上漲2倍多，但2025年下跌了6.5%，遠低於同期史坦普500指數58%的回報率。現在，隨著交易員關注本周的經濟數據，從隱含波動率到斜度和看跌看漲比率，各方面都出現緊張情緒上升的跡象。

投資者將分析本周一系列關鍵數據：包括3日的工廠活動、5日的服務業數據和7日的非農就業數據，以了解聯準會 的利率前景，並最終了解美股的走向。由於潛在的新關稅增加了企業的不確定性，選擇權保護變得越來越昂貴。

在利率市場，避險模式近期也占據主導地位，溫和的通膨數據提振了對聯準會降息的押注。2年期、3年期和5年期公債殖利率 28日自去年10月以來首次升至4%關卡，而10年期公債殖利率則跌至4.2%。

即使在股價從1月底DeepSeek引發的拋售中恢復過來後，看漲科技股的趨勢也開始減弱，波動性上升，看跌期權斜度加大，看漲期權與看跌期權比率27日降至9月以來最低水平。