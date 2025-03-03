我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電在美加碼 未來出現美國版台灣科學園區？

彭博：川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電在美加碼 他預測未來會出現美國版台灣科學園區

記者簡永祥／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電將投資1000億美元在美國建廠，川普總統說，有了這項投資，如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力。(本報系資料照片)
台積電將投資1000億美元在美國建廠，川普總統說，有了這項投資，如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力。(本報系資料照片)

台積電宣布未來四年要再花1000億美元投資美國廠，知名半導體產業評論家陸行之評析台積電算是買到4年的免死金牌，加上之前的650億美元還沒花的，每年至少投資超過300億美元在美國廠。他強調台積電資本開支若仍維持在35%營收的投資規律， 美國廠資本支出可能會超過台灣廠，以後肯定出現一個美國版台灣科學園區。

對於台積電花1000億美元擴大建廠的免死金牌選項，陸行之推測應不會被強迫投資或技術轉移美商英特爾，同時避免台灣晶片被美課說 。

他也預估全球高階半導體漲價趨勢確立，以後電子，AI算力產品會愈來愈貴，半導體庫存會變黃金。

他並提出台積電明/後年的年度資本開支將會破500億美元，全球設備大廠和CoWoS供應鏈得同步備妥產能，預料將受惠。

不過，對於未來4年台積電的折舊費用，研發，管理費用對毛利率及營業利潤率的影響，如果計畫順利執行，加碼量產的數年之後，長期毛利率應該無法維持在之前目標的53%以上，他研判這項計畫100%進行的可能性很低；或許也有可能降到只剩500億美元。

台積電今日股價受ADR（美國存託憑證）收盤大跌4.19%影響，開低直接摜破1000元，以996元開出，盤中在1000元遊走。

台積電

上一則

美股遭血洗Nvidia重挫 台積電開盤跌破千元

下一則

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

延伸閱讀

美股遭血洗Nvidia重挫 台積電開盤跌破千元

美股遭血洗Nvidia重挫 台積電開盤跌破千元
俄烏戰爭恐持續很長的時間？ 川普：最糟糕的說法

俄烏戰爭恐持續很長的時間？ 川普：最糟糕的說法
台積電投資美…川普：台灣若出事 美國將發揮巨大影響力

台積電投資美…川普：台灣若出事 美國將發揮巨大影響力
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

熱門新聞

美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
馬斯克（左）的淨資產周二蒸發222億美元，主要是他帶領的政府效率部強勢推動聯邦減支以及川普（右）的潛在關稅引發市場不安。 （路透）

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

2025-02-25 18:30
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
洛杉磯港口的中國貨櫃。(歐新社)

美國大漲港口費 中國遠洋海運、馬士基首當其衝

2025-02-24 10:53
在美國總統川普確認即將徵收關稅後，史坦普500指數下跌，延續2月的跌勢，今年走勢衰退。 路透

川普確認徵收關稅 史指創最大單日跌幅 道指重挫650點

2025-03-03 16:52
市場目前處於觀望模式，等待輝達財報業績的表現。（路透）

大型科技股拖累 美股急挫 對AI投資疑慮深

2025-02-24 18:07

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲
ICE大執法 入籍者、持綠卡若有前科恐被驅逐

ICE大執法 入籍者、持綠卡若有前科恐被驅逐