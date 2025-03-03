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功率半導體大廠安森美有意收購同業朗格 強化車用領域布局

編譯陳律安／綜合外電
功率半導體大廠安森美有意收購朗格，圖為朗格總部。（取材自LinkedIn）
功率半導體大廠安森美有意收購朗格，圖為朗格總部。（取材自LinkedIn）

彭博資訊引述知情人士報導，美國功率半導體大廠安森美半導體（ON Semiconductor）有意收購規模較小的同業朗格（Allegro Microsystem），但朗格尚未表達求售意願。

因事未公開而要求匿名的消息人士表示，總部位於鳳凰城的安森美，為了向朗格求親，已於近幾個月與顧問合作；他們說，朗格仍有可能出現其他追求者，該公司也並未表示是否有意求售。

知情人士指出，力圖強化車用半導體業務的半導體業者，可能尋求收購朗格。安森美的代表拒絕回應彭博資訊的置評請求，朗格則尚未立刻回覆。

朗格股價近一年來挫跌約31%，市值降至大約41億美元。同期安森美的股價跌落約42%，市值為198億美元。

朗格上周宣布撤換執行長納爾戈瓦拉，由資深老將杜格接任。根據彭博編製的資料，朗格的最大股東為日本三墾電氣，持股約32%。

朗格研發先進的半導體，該公司自詡為運動控制、節能系統領域中，功率與感測半導體的領先者，其產品應用在汽車的引擎與安全系統、以及資料中心與工廠。安森美半導體也同樣研發汽車、工業、雲端運算領域的功率與感測半導體。

分析師已示警，隨著美國電動車買氣因川普主政而滑落，可能使車用晶片製造商面臨銷售壓力。

另據路透報導，消息人士透露，本田汽車已決定在美國印第安納州生產下一代Civic油電混合車，而非墨西哥，避免受到潛在的關稅影響。

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