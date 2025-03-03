美超微解除下市危機 梁見後妻清空名下持股 套現數百萬美元

美超微（Super Micro）上月底壓線向證管會提交財報，解除下市危機，執行長梁見後妻子劉秋珠幾天後出清持股，套現逾200萬美元。（路透）

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）壓線提報遲交的財報，解除遭那斯達克 交易所下市的危機，激勵股價飆漲。執行長梁見後 的妻子劉秋珠，隨即清空個人的美超微持股，部分內部人士也逢高下車、賣股套現數百萬美元。

財星雜誌網站（Fortune）報導，美超微共同創辦人兼資深副總裁劉秋珠，已將個人名下46,293股的公司持股全數出清、套現230萬美元；美超微營運高級副總裁高智（George Kao）也售出71,720股持股，價值360萬美元。但兩人上周都獲得數千股的限制型股票單位（RSU），將在未來四年取得；RUS是常用的股票薪酬。

此外，劉秋珠透過先生梁見後間接持有逾6,700萬股公司股票。而梁見後本周也因達成公司營收目標，獲得100萬股的認股權。

這間財星500大科技企業，近年因在伺服器產品中使用輝達 （Nvidia）繪圖處理器（GPU），受到密切關注，股價曾一度飆漲3000%。

但該公司去年因做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控會計作帳疑慮而受創。數月後，美超微原先委任的會計稽核業者安永會計師事務所（Ernst & Young）辭任，理由是對管理層誠信存在擔憂。

梁見後本周表示，提交財報對美超微而言至關緊要，該公司如今將專心達成2025年度的400億美元營收目標。