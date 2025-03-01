美股收高結束動盪2月 投資人對關稅轉圜仍抱期待

投資人樂觀認為，川普強行推動俄烏和平，這對整體局勢來說是正面的。（歐新社）

美國股市周五尾盤收高，擺脫地緣政治和關稅 攪擾，但仍無法挽回連兩周頹勢。隨川普 關稅生效日迫在眉睫，美股邁入3月的上行之路滿布荊棘。

道瓊工業指數周五上漲601點，漲幅1.4%；史坦普500指數和那斯達克綜合指數收盤強彈1.6%，使本月跌幅分別收斂為1.4%和4%。

費城半導體指數反彈1.7%，但2月跌幅多達5%。台積電ADR繼周五下跌7%後再跌0.3%、本月跌幅深達13.8%，創下2022年9月30日來最大單月跌幅。輝達（NVIDIA）周五反彈4%，2月也保住4%漲幅。

美國總統川普周五在白宮當面指責烏克蘭總統澤倫斯基「賭上第三次世界大戰」，雙方不歡而散，沒有簽署任何礦產協議，讓外界對地緣政治更感焦慮。

同時，美國財政部長貝森特表示，墨西哥提議對中國採取和美國相同的關稅措施，他敦促加拿大也比照辦理，似替加墨避開關稅措施解套。

InfraCap執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）認為，美烏領導人之間的齟齬固然讓市場不安，但川普強行促成和平，這對整體局勢來說是正面的。Miller Tabak策略師馬利（Matt Maley）則指出，白宮傳出的說法太過於分歧，投資人對短期前景難有信心。

美國10年期公債殖利率 周五收在4.228%，跌到10月來最低，2月創下一年多來最大單月跌幅。

展望下周，關稅仍是市場關注的焦點。美國總統川普已重申，對加墨兩國25%關稅將如期於3月4日（周二）生效，同日將對中國商品另加徵10%的關稅，加上2月4日已生效的10%關稅，形同對中國加徵20%關稅。

下周五也將公布的美國2月就業報告，根據FactSet調查，2月料新增16萬個就業機會，高於1月的14.3萬個，而失業率料持穩於4.0%。

不過，Jefferies 經濟學家西蒙斯（Thomas Simons ）認為，符合預期或略低於預期的數據，都不太可能對美股造成太大影響，理由是市場所反映的利率走向不會有太大改變 。據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算市場目前預測今年下半年才會開始2至3次各1碼（0.25個百分點）的降息，最快要到6月。

西蒙斯指出，要改變降息預期的門檻相當高。考量到聯準會（Fed）主席鮑爾多次強調央行「不急於」降息，決策者需要連續數月看到負面的就業數據，以及失業率超過4.5%，甚至接近5%，才可能催促Fed採取更寬鬆的貨幣政策。

過去20年來，3月的平均表現通常優於1月和2月，不過大選年過後的3月未必如此。