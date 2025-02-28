我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

被加徵關稅至20% 中：美禁毒不力 卻訛詐、甩鍋

美巨頭：晶片管制 將盟友推向中國懷抱

編譯季晶晶／綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總市值超過8兆美元的美國科技巨頭敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，擔心這會將美國的盟友推向競爭對手中國大陸的懷抱。(路透)
總市值超過8兆美元的美國科技巨頭敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，擔心這會將美國的盟友推向競爭對手中國大陸的懷抱。(路透)

包括微軟和亞馬遜等總市值逾8兆美元的美國科技巨擘，敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，因為擔心這些措施會將美國的盟友推向競爭對手中國的懷抱。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）和亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）27日相繼表示，川普團隊應重新考慮拜登卸任前夕推出的AI晶片出口限制。輝達執行長黃仁勳也曾發出類似呼籲。

由拜登政府提出的AI擴散規則，將幾個國家列入三級分類的第二級，以遏止資料中心用來訓練AI模型的晶片出口到這些國家。史密斯指出，限制AI晶片出口到「具有戰略重要性的市場」，恐促使這些國家轉向中國購買。

史密斯在公司部落格撰文說：「拜登的規則將使中國大逐步推廣自己的AI技術方面獲得戰略優勢，這與十年前中國在5G通信領域迅速崛起如出一轍。」賈西數小時後接受彭博電視採訪時也說：「我不知道本屆政府有何看法，但我想說，我們也擔心對一些是美國傳統盟友的國家造成限制。」他表示，這些國家需要更多晶片，「如果我們不提供，基本上就會把這些業務和關係拱手讓給能提供晶片的其他國家。我認為與他們成為合作夥伴會更好。」

川普團隊據悉正在制定更嚴格的晶片限制措施，並向主要盟國施壓，要求升級對中國晶片業的限制，這表明現任政府熱衷擴大拜登時代限制北京技術實力的行動。

該規定將對從東南亞到中東各地資料中心的發展產生影響，受到包括輝達在內的科技巨頭譴責。

輝達同樣擔心這類限制會損害其在華業務。財務長柯蕾絲本周財報公布後在與分析師的電話會議上說：「中國資料中心的銷售仍遠低於出口管制開始前的水準。如果監管方式不變，我們認為對中國的出貨量將大致保持現狀。」

根據黃仁勳說法，輝達在中國的營收只有限制實施前的一半。他接受CNBC採訪時說，獲准向中國出口的晶片，性能比公司最好產品低60倍，而華為和其他公司正在取得進展，「很難說出口管制是否有效」。

晶片 AI

上一則

關稅打趴滬深港股 中國股民悲憤喊「要戰」

延伸閱讀

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案
「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說

「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說
「今日烏克蘭明日台灣」質變 學者：川普讓台轉彎不及

「今日烏克蘭明日台灣」質變 學者：川普讓台轉彎不及

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
海湖莊園是總統川普位於佛羅里達州的住所和私人俱樂部，他經常在這裡招待賓客或召開記者會。近來市場盛傳，有個「海湖莊園協議」，部分內容或許聽來荒誕，但也不能忽視背後的深意與影響。圖為川普2月7日在海湖莊園宴請共和黨聯邦參議員的檔案照。 （路透）

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

2025-02-24 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42
馬斯克（左）的淨資產周二蒸發222億美元，主要是他帶領的政府效率部強勢推動聯邦減支以及川普（右）的潛在關稅引發市場不安。 （路透）

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

2025-02-25 18:30

超人氣

更多 >
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激