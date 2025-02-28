美巨頭：晶片管制 將盟友推向中國懷抱

總市值超過8兆美元的美國科技巨頭敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，擔心這會將美國的盟友推向競爭對手中國大陸的懷抱。(路透)

包括微軟和亞馬遜等總市值逾8兆美元的美國科技巨擘，敦促川普政府重新考慮晶片 出口限制，因為擔心這些措施會將美國的盟友推向競爭對手中國的懷抱。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）和亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）27日相繼表示，川普團隊應重新考慮拜登卸任前夕推出的AI 晶片出口限制。輝達執行長黃仁勳也曾發出類似呼籲。

由拜登政府提出的AI擴散規則，將幾個國家列入三級分類的第二級，以遏止資料中心用來訓練AI模型的晶片出口到這些國家。史密斯指出，限制AI晶片出口到「具有戰略重要性的市場」，恐促使這些國家轉向中國購買。

史密斯在公司部落格撰文說：「拜登的規則將使中國大逐步推廣自己的AI技術方面獲得戰略優勢，這與十年前中國在5G通信領域迅速崛起如出一轍。」賈西數小時後接受彭博電視採訪時也說：「我不知道本屆政府有何看法，但我想說，我們也擔心對一些是美國傳統盟友的國家造成限制。」他表示，這些國家需要更多晶片，「如果我們不提供，基本上就會把這些業務和關係拱手讓給能提供晶片的其他國家。我認為與他們成為合作夥伴會更好。」

川普團隊據悉正在制定更嚴格的晶片限制措施，並向主要盟國施壓，要求升級對中國晶片業的限制，這表明現任政府熱衷擴大拜登時代限制北京技術實力的行動。

該規定將對從東南亞到中東各地資料中心的發展產生影響，受到包括輝達在內的科技巨頭譴責。

輝達同樣擔心這類限制會損害其在華業務。財務長柯蕾絲本周財報公布後在與分析師的電話會議上說：「中國資料中心的銷售仍遠低於出口管制開始前的水準。如果監管方式不變，我們認為對中國的出貨量將大致保持現狀。」

根據黃仁勳說法，輝達在中國的營收只有限制實施前的一半。他接受CNBC採訪時說，獲准向中國出口的晶片，性能比公司最好產品低60倍，而華為和其他公司正在取得進展，「很難說出口管制是否有效」。