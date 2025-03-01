SoundHound營收翻倍 上調展望

輝達（Nvidia）最近全數出清的AI 概念股SoundHound AI周四公布了優於預期的財報，上季營收足足增加一倍。該公司調高今年的營收展望，股價應聲在盤後交易大漲9%。

第4季的營收為3450萬美元，高於市場預期的3370萬美元。與一年前營收1710萬美元相比增加101%，比起第3季增加89%明顯加速。

SoundHound表示，其基於語音的AI產品對於主要速食餐廳具有吸引力，最近透過與英國漢堡王和Peet's Coffee的交易進行擴張。

執行長Keyvan Mohajer受訪表示，這是歷來的最強表現。「餐廳採用我們語音客服的速度正在加快。SoundHound已經是最大供應商，支援數十個知名品牌和10000多個地點。」

高利率、高房價 1月售屋下滑4％

美國全國房地產經紀人協會（NAR）表示，1月成屋待完成銷售指數月減4.6％、年減5.2％至歷史新低的70.6，減幅比預期大，主要是高利率與高房價使潛在買家卻步。此一跌勢可能預示著房地產業中最熱絡的新屋市場將迎來艱難的春天購房季節。

美國1月份新屋銷售量較上月驟降10.5%，此降幅超出華爾街日報調查的預期。經濟學家也將銷售大幅下滑歸咎於寒冬阻礙買家看房。根據財經媒體市場觀察報導，新建住宅銷售大幅下跌，與本月稍早建商對市場的悲觀評估相呼應 。報導中也指出，受到川普政府關稅 與潛在移民政策改革影響，建商對建築成本上升感到憂慮。

惠普 本季獲利不佳 將裁員逾1000人

惠普（HP）提供的本季獲利展望不如分析師預期，因零組件成本上升和川普對中國大陸商品加徵關稅帶來負面影響。該公司的應對包括持續轉移製造業務並且購入更多庫存。本年度結束前還將裁員超過1000人。盤後股價下跌4%。

惠普周四盤後公布，預計在截至4月底的本季，調整後每股盈餘將為75至85美分。分析師平均預期85美分。

惠普執行長Enrique Lores表示，零組件成本上升以及美國對中國大陸進口商品加徵關稅使得盈利承受重壓。他補充說，供應鏈多元化正在幫助惠普減輕大部分影響，到本年度（10月底止）結束前，惠普在北美銷售的90%以上產品都將在中國以外地區製造，來自中國的比率不到10%。(財經新聞組整理)