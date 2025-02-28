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Beyond Meat全球裁員以削減成本。路透
Beyond Meat全球裁員以削減成本。路透

大摩調升NVIDIA目標價

•人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）上季表現強勁，但股價未獲得明顯提振，26日盤後小幅下跌。儘管如此，摩根史坦利仍對輝達未來表現有信心，將股票目標價從152美元調升至162美元，評等維持在加碼。

大摩表示，NVIDIA上季財報並不完美，但毛利率承壓和出口管制等挑戰只是暫時性因素，不會影響NVIDIA長期成長軌道。以NVIDIA股票26日收盤價（131.28美元）計算，大摩給的新目標價代表輝達股價仍可望從目前水準再漲23%。大摩指出，NVIDIA處於產品過渡期，上季仍締造亮眼成長率，大摩甚至以「半導體業史上前所未見」來形容NVIDIA表現。

Beyond Meat全球裁員6％

•美國植物肉製造商Beyond Meat上季虧損高於預期，宣布將解雇約6％的員工，Beyond Meat表示將解雇44名員工，並暫停中國的營運，當地會因此裁員約20人，占中國部門總人力的95%。

Beyond Meat去年漲價，並開始削減營運成本，26日公布去年第4季的營收為7670萬美元，經調整後的每股虧損為0.65美元，超出華爾街預期。Beyond Meat股價26日跌4.3%收3.56美元，過去一年來股價腰斬。

Google雲端部門傳出裁員

•知情人士向彭博資訊透露，Google26日針對雲端服務部門進行裁員，彭博目前尚無法確認有多少人員受到影響。消息人士說，這輪裁員只有少數團隊受到影響。

Google未對外宣布裁員行動，發言人以聲明稿回應採訪時指出，公司持續進行調整，以利「符合客戶需求與未來的重大機會」。「我們正在進行改變，持續在攸關事業發展的重大領域裡投資，確保長期的成功」。彭博分析，削減人力是因Google雲端事業成長放緩，而同時公司卻需要花大錢支持發展人工智慧（AI）的雄心。

日本7-Eleven創辦家族收購失敗

•日本7-Eleven母公司 Seven & i 控股公司股價27日重挫逾11%，因創辦家族放棄580億美元的管理層收購（MBO）提案。Seven & i 表示，創辦人伊藤家族沒有辦法籌措到收購所需要的資金。

金融時報報導，在管理層收購的意圖失敗後，先前由加拿大Alimentation Couche-Tard所提出的470億美元收購計畫，成功的可能性升高，如果最終Couche-Tard能夠收購日本小七，將會是日本企業金額最大的出售案。

伊藤家族是在去年11月發動管理層收購，希望把這家連鎖便利店的所有權留在日本人手中，當時是在Couche-Tard首次表明收購意圖的幾個月後，而Couche-Tard最初自行提出未經邀約的收購金額是390億美元。

NVIDIA 裁員 日本

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