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美股科技七雄跌入修正區 比去年高點蒸發1.5兆美元

編譯黃淑玲／綜合報導
美國股市已經四個交易日連續下跌。(路透)
美國股市已經四個交易日連續下跌。(路透)

過去兩年為美股標普500指數貢獻大部分漲幅的美股科技七雄（Magnificent 7），2025年至今的表現乏善可陳，一項評估整體七雄表現的指數在25日已挫跌進入回檔修正區。

由蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司Meta Platforms、特斯拉（Tesla）這七家美國大型科技公司組成的「彭博科技七雄指數」，周二下跌2.3%，累計自去年12月17日高點至今，跌幅超過10%，期間蒸發的市值總計達1.5兆美元。

特斯拉對這項權重平均指數的拖累最大，股價在前述期間內崩跌37%。亞馬遜、微軟和Alphabet的跌幅都逾8%；蘋果、輝達跌約2%。七雄當中只有Meta上漲，漲幅6%。輝達將在美股今（26）日盤後發布財報。

上周美股收盤創新高後，到現在己連續四個交易日下跌，投資人愈來愈擔憂美國總統川普的關稅大刀，會砍傷經濟、激起通膨。川普周一表示，對加拿大和墨西哥加課25%關稅延後一個月後，下周會如期實施。

美股連四跌後，現出疲態。「彭博科技七雄指數」正朝2022年年末以來相對於標普500的最差月線表現前進。特斯拉市值現在跌破1兆美元，股價重摔的原因除了銷售情況不佳，還有中國大陸比亞迪等對手的競爭。

領導過去兩年AI交易熱潮與美國巨型股齊漲的輝達，最新財報即將公布，投資人很擔心關稅威脅、中國大陸低成本AI模型、AI開支否還會那麼高的不確定性，以及股票本身如此高的估值。

美股 輝達 特斯拉

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