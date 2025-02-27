我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

Meta擬砸2000億打造AI軍火庫 積極追趕OpenAI

編譯劉忠勇、記者林薏茹／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

臉書母公司Meta傳正評估斥資逾2000億美元，興建一座旗下歷來最大的新AI資料中心園區。法人看好，Meta積極儲備「AI軍火庫」，將催動強大的AI伺服器需求，主要伺服器協力廠廣達、緯穎受惠。

Mata有意發動AI大投資，暫時緩解市場近期對AI資料中心供給過剩的擔憂。

科技新聞網站The Information引述消息人士報導，Meta正洽談建設一座全新的資料中心園區，以園區所需的晶片數量與用電來看，斥資金額可能超過2000億美元，規模可望稱冠同業。

消息人士指出，Meta這座新資料中心園區電力需求估達5GW（10億瓦）至7GW，僅略低於OpenAI「星際之門（Stargate）」計畫的8GW，規模將遠超越Meta現有的資料中心。

法人看好，Meta為在AI賽道上全力衝刺，斥巨資積極儲備「AI軍火庫」，蓄積AI硬體能量，也將催動強勁的AI伺服器需求動能。

Meta近期積極投入AI基礎建設，去年12月初宣布，將在美國路易安那州東北部興建旗下歷來最大AI資料中心，預估造價高達100億美元；Meta執行長祖克柏當時透露，路州資料中心將橫亙6.4公里，號稱規模為其「史上最大」。

微軟近期才傳出有意大規模取消在美國租賃大量資料中心算力的租約、或不再續約，引發市場擔憂AI硬體恐面臨供給過剩，反觀Meta則在路州投資案拍板不到三個月，再傳出將興建規模更龐大的AI資料中心，投資金額甚至可能達到路州資料中心的逾20倍，震驚業界。

知情人士透露，Meta高層已告知資料中心開發商，願意考慮在路易斯安那州、懷俄明州或德州等地建設更大規模的園區，Meta高層本月還親自前往這些候選地點考察。

祖克柏元月底在財報會議上宣示，Meta目標是到2025年底，讓超過10億名用戶使用Meta AI。業界解讀，Meta大手筆砸錢投資，勢必是要衝刺AI硬體量能，提前為未來可能大增的Meta AI需求預做準備，同時也是為了積極追趕競爭對手OpenAI。

Meta今年資本支出將提高至600億至650億美元，年增近70%。目前還不清楚這項AI資料中心新建設計畫，是否會動用到今年的資本支出。

AI 投資 懷俄明州

上一則

歐盟斥資1000億推潔淨產業 3大措施應對美中挑戰

下一則

川普關稅戰效應 美債強彈 投資人憂心美經濟成長趨緩

延伸閱讀

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普
傳Meta擬建「超大AI資料中心」 將斥資逾2000億美元

傳Meta擬建「超大AI資料中心」 將斥資逾2000億美元
不共體時艱？Meta基層裁員又砍獎勵 高管獎金卻激增本薪2倍

不共體時艱？Meta基層裁員又砍獎勵 高管獎金卻激增本薪2倍
比地球一圈還長 Meta宣布建3.1萬哩海底電纜 連結5大洲

比地球一圈還長 Meta宣布建3.1萬哩海底電纜 連結5大洲

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
海湖莊園是總統川普位於佛羅里達州的住所和私人俱樂部，他經常在這裡招待賓客或召開記者會。近來市場盛傳，有個「海湖莊園協議」，部分內容或許聽來荒誕，但也不能忽視背後的深意與影響。圖為川普2月7日在海湖莊園宴請共和黨聯邦參議員的檔案照。 （路透）

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

2025-02-24 08:10
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？