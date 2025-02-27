Nvidia盤後股價上揚

一個關鍵因素或許可以解釋AI晶片大廠輝達（Nvidia）在展望超出市場預期的幅度不如過往的情況下，盤後股價仍回升：Blackwell。

Nvidia的財測中值超出預期11億美元，但在該公司轉型到Blackwell之前，投資 人習慣看到的是超出預期20億美元的情況。幸好Blackwell的增產似乎比預期的更為順利——或至少比大家擔心的好些——這可能安撫了華爾街。

財務長柯蕾絲（Colette Kress） 在財報電話會議上表示，Nvidia正「迅速擴大供應』。 Blackwell上季為Nvidia帶來110億美元營收。股價在盤後交易上漲2%。

安森美宣布裁員 2400人

功率半導體大廠安森美半導體（ON Semiconductor）宣布計畫今年裁員約2400人，以便精簡營運並降低成本，做為公司整頓計畫的一環。安森美是在周一宣布這項消息，預期裁員的人事相關費用將達5000萬至6000萬美元，估計每年將可節省1.05億至1.15億美元。

安森美股價在過去六個月已重挫超過30%，該公司表示，最新整頓計畫是安森美努力調整支出以符合當前業務趨勢、邁向長期財務目標的一環。

酷澎上季營收年增21%

電商巨擘酷澎（Coupang）上季營收年增21%，超越預期，去年全年營收首度突破40兆韓元（279.5億美元），主因旗下的精品網購平台Farfetch和台灣火箭速配（Rocket Delivery）業績迅速成長所致。該公司一年前營收才剛突破30兆韓元大關。

在美國上市的酷澎於美股25日盤後公布，2024全年營收攀抵創紀錄的41.29兆韓元（289億美元），比一年前增加29%；全年營業利益減少2.4%至6,023億韓元（4.21億美元），但為酷澎連續第二年獲利。酷澎股價在25日紐約盤後一度大漲6.1%，今年來漲幅達10%。

酷澎截至去年12月31日的第4季淨營收，比去年同期增加21%至79.7億美元，優於分析師預期的80.8億美元；同期營業利益年增154%至3.04億美元，高於預期的1.68億美元。

BP擬刪減再生能源支出

為回應美國維權避險基金Elliott的壓力，能源巨擘英國石油 （BP）表示，每年將斥資100億美元增產油氣，同時刪減再生能源支出，並出售200億美元旗下資產，力求提振股價。

英國金融時報（FT）和CNBC報導，BP在26日告訴投資人，將重啟關鍵策略，原本的五年計畫是要減少石油和天然氣生產，並大舉投資再生能源。如今一反先前策略，油氣生產目標將提高到2030年前每日最多250萬桶，並可能在2035年前再次上修。