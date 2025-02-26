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美國經濟靠富人大手筆 最富10%占近半消費

編譯陳韻涵／即時報導
全美收入前10%的富人、年收入超過25萬元的家庭，受到股票、房地產和其他資產大幅上漲的驅動，大手筆花錢度假、購買精品名牌包等。圖為紐約市的奢侈品牌店前門庭若市。(美聯社)
全美收入前10%的富人、年收入超過25萬元的家庭，受到股票、房地產和其他資產大幅上漲的驅動，大手筆花錢度假、購買精品名牌包等。圖為紐約市的奢侈品牌店前門庭若市。(美聯社)

許多美國人被高物價和通膨耗盡精力之際，家庭年收入超過25萬元的全美最富10%民眾正肆無忌憚地消費，這讓美國經濟仰賴富人消費的比率創下歷史新高。

華爾街日報(WSJ)報導，全美收入前10%的富人、年收入超過25萬元的家庭，受到股票、房地產和其他資產大幅上漲的驅動，大手筆花錢度假、購買精品名牌包等。

穆迪分析公司(Moody's Analytics)統計數據顯示，目前美國有高達49.7%的消費額，來自全美最富10%的民眾；這是該統計自1989年開始進行以來的歷史新高，距今30年前，美國前10%有錢人的消費占總消費額約36%。

這代表美國經濟成長仰賴美國富人繼續花錢，穆迪分析的經濟學者贊迪(Mark Zandi)估計，僅前10%富人的支出就占國內生產毛額(GDP)的近三分之一。

2023年9月到2024年9月間，前10%富有美國人消費額增加12%，而中產階級同一期間的總消費額下降。

贊迪根據聯準會截至2024年第三季、目前可取得的最新數據分析指出，「有錢人的財務狀況從來沒這麼好過，他們的消費從未如此強勁，美國經濟也從來沒有像現在這樣高度仰賴富人花錢」。

整體而言，富人的支出成長遠超過通膨率，而收入最低的80%民眾比四年前多花25%，勉強超越同期間的21%價格漲幅，而前10%的富人則多花了58%。

股市拋售或房屋價值下跌，會動搖前10%富人的信心並使其削減開支，進而嚴重影響經濟。

當消費者信心整體開始下滑，最富裕的33%消費者也受到影響，部分原因是關稅威脅。

贊迪表示，最富裕的美國人往往年齡與教育程度都高，他們的購買力部分源自過去幾年房地產和股票市場價值的擴張。

雖然資產上漲被視為經濟好的指標，卻也擴大貧富差距。

就股票而言，富人發現他們擁有股票等資產突然變得更有價值。

聯準會數據顯示，自2019年底以來，收入前20%的富人淨資產增加逾35兆元，相當於整體的45%。

其他人的淨資產成長速度相似，代表他們的資產增加得較少，收入底層80%的人資產在此期間共增加14兆元。

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