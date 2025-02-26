美股最錢線／停滯性通膨 美股漲勢的新威脅

停滯性通膨成為美股漲勢的新威脅。(路透)

對通貨膨脹升溫和經濟成長停滯的擔憂又回來了。目前市場情緒悲觀，可能要到下月公布優於強過預期的數據，才有助美股 和債券 的表現。

財經網站MarteWatch報導，摩根士丹利的策略師說，投資人開始考慮「美國例外論」（美國相比於世界其他地區具有獨特優越性）的說法及其持久性。

與此同時，Sevens Report創辦人Tom Essaye表示，他的金融研究公司正密切關注停滯性通膨的風險是否走升，那會「對股市產生新的重大負面影響」。

過去幾年，對停滯性通膨的憂慮不時浮出水面，都被美國經濟屢屢展現韌性所驅散。但市場現在卻瀰漫著悲觀情緒，美股2025年走勢落後歐股，以及美元指數今年來下跌1.7%，凸顯出這種氛圍。

美國周五即將公布的重要數據是1月份PCE。這是聯準會 首選的通膨指標。華爾街日報訪調的經濟學家，預估整體和核心PCE將月增0.3%，持平或略高於上月，整體和核心PCE的年增率則分別降至2.4%和2.6%。

5年期盈虧平衡通膨率已攀升至兩年高點的2.61%。OANDA資深市場分析師Kelvin Wong預期，聯準會可能採取愈來愈不那麼鴿派的貨幣政策，收緊流動性恐「觸發美股的中期負面循環」。

FHN Financial駐芝加哥的策略師Will Compernolle表示，市場參與者擔心的是「停滯性通膨很難處理」。央行很難找到既能解決通膨又能促進成長的有效政策方案。如果周五的PCE數據欠佳，「我們可能看到（債券）拋售」。

他還說，就業報告須相對強勁，或2月消費者物價指數低於預期，才能改變市場參與者的一些悲觀觀點，但這些數據要到3月7日和3月12日才會公布。