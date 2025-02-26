波克夏股東信未提投資計畫 專家：巴菲特在等美股崩跌

長期觀察巴菲特的專家認為，巴菲特似乎想等到股市暴跌，再部署手上大量現金。（路透）

被譽為「股神」的巴菲特 旗下波克夏 公司（Berkshire Hathaway）現金水位持續上升，巴菲特在最新年度致波克夏股東信中也未透露投資 計畫。過去40年持續密切關注巴菲特和波克夏的史密德（Bill Smead）表示，巴菲特似乎想等到股市暴跌，再部署手上大量現金。

美國媒體報導，Smead資本管理公司創辦人兼董事長史密德（Bill Smead）表示，巴菲特可能已為股價「劇烈波動」做好準備，他在股東信中提供的有用投資建議少之又少，並表明目前缺乏「令人注目」的買進機會。史密德說：「從字裡行間可以看出，巴菲特無意在股市大跌前買進股票。」

史密德使用「劇烈波動」一詞，代表指的不是一般回檔修正。史密德認為巴菲特正準備迎接熊市，而且跌幅將與2000年網路泡沫破滅後、2007至2009年股市走空、1960年代末期或1970年代初期不相上下。如果從高點算到低點，網路泡沫破滅後美股史坦普500指數下跌49.1%。

截至2024年底波克夏現金和約當現金達到3342億美元，從9月底的3252億美元進一步上升，2024年波克夏賣超1340億美元股票。巴菲特曾感嘆，難以找到具吸引力的投資機會。

波克夏股價24日創下新高，分析師們也調高了波克夏的目標價。

波克夏A股在周一上漲4%至747,485.5美元，B股上漲4%至498.42美元。今年至今，A股漲幅已達9%，表現比史坦普500的2%好很多。波克夏這檔史坦普500成分股當中最大的價值股，周一上漲的另一個因素可能是，投資人的興趣由Palantir Technologies這類飆漲的成長股輪動出來，轉向價值股。

波克夏去年第4季稅後營業利益年增71%至史上最高的145億美元，A股每股約益大增至10,100美元，較分析師估計的多40%。獲利主力是保險事業，尤其是Geico貢獻最大。