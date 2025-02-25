傳Meta擬建「超大AI資料中心」 將斥資逾2000億美元

Meta 正洽談建設一座全新的資料中心園區，斥資可能超過2000億美元；圖為Meta位於愛爾蘭都柏林的資料中心。(美聯社)

科技新聞網站 The Information 引述消息人士報導，Meta 正洽談建設一座全新的資料中心園區，不僅規模遠超Meta至今所建的任何設施，在同業中也算數一數二。以園區所需的晶片數量和用電來看，斥資可能超過2000億美元。

據報導，Meta高層討論，新園區最終可能需要5至7GW（百萬瓩）電力。相較之下，OpenAI 計劃到2030年為名為「Stargate」的資料中心聚落取得8 GW的電力。

這座全新資料中心園區規模之一，是Meta執行長祖克柏上月所提路易斯安那州新AI資料中心的數倍。Meta表示此案成本為100億美元，祖克柏當時暗示這座資料中心橫亙6.4公里。

從 The Information 所披露的消息來看，Meta正為數十億用戶可能對生成式AI的需求激增，展開多年準備，並計劃在所有應用程式推出AI聊天機器人。同時，也可看出祖克柏為趕上競爭對手OpenAI 所付出的努力。OpenAI已和軟銀（SoftBank）展開合作，計劃四年內斥資5000億美元建設新的AI資料中心。

Meta已表示，今年資本支出提高至600億至650億美元，比去年增長近70%。目前並不清楚這項新建案是否會動用到今年的資本支出。

儘管像DeepSeek這類超低成本的AI技術已經問世，引發開發此類技術無需龐大資本的質疑，但OpenAI和Meta顯然仍然義無反顧地繼續推動大規模擴展計畫。此外，其他公司如Google和Elon Musk的xAI所推出的AI模型，也正和Meta爭奪消費者的目光。

報導指出，Meta和OpenAI經營層對於xAI去年在田納西州孟斐斯加速建設資料中心感到憂心，促使他們加快推動自己的專案。

知情人士透露，Meta高層已告知資料中心開發商，願意考慮在路易斯安那州、懷俄明州 或德州等地建設更大規模的園區。本月，Meta的高層主管還親自前往這些候選地點考察。