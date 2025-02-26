美超微交出財報盤後狂飆23%

AI 伺服器大廠美超微（Super Micro）表示，已交出先前遲交的財報，以符合那斯達克交易所的規定。這緩解了該公司將被下市的風險，消息激勵美超微股價在周二（25日）盤後大漲23%。

美超微周二向美國證管會（SEC）提報2024會計年度的財報，也交出了截至去年9月30日、12月31日的季度財報。

美超微表示：「雖然我們已在2025年2月25日之前提交所有積欠的報告，但我們預期仍將面臨許多和先前延宕履行我們SEC提交報告義務相關的風險和挑戰。」

在美超微宣布已提交財報後，股價在25日盤後大漲23%至每股56.02美元，逆轉當天收盤時重挫11%的頹勢。今年來截至25日收盤，美超微股價上漲約49%，但期間漲幅已收斂，因為該公司在2月19日至25日

收盤期間重挫24%，反映市場對於提交財報的最後期限逼近感到焦慮。

Anthropic推AI首款混合推理模型

新創業者Anthropic推出人工智慧（AI）模型Claude 3.7 Sonnet，宣稱是首款混合推理模型，能同時執行兩種資訊處理模式，能即時回答問題，也能給出深思熟慮的答案。

Claude 3.7 Sonnet不僅能解決更複雜的問題，在數學和程式設計等領域的表現也優於過往的其他AI模型。在測量寫程式能力的測試SWE-Bench中，Claude 3.7 Sonnet的準確率為62.3%；在另一項衡量AI模型在零售場景中與模擬使用者和外部API互動能力的測試TAU-Bench中，Claude 3.7 Sonnet的得分為81.2%。

Anthropic即將完成35億美元融資案、包括募集現金在內的估值上看615億美元，遠高於原先的180億美元估值。

家得寶上季同店銷售攀升0.8%

全球居家修繕龍頭家得寶（Home Depot）25日表示，上季同店銷售攀升0.8%，為兩年來首次上揚，顯示消費者需求好轉。該公司是疫情修繕潮受惠者，但之後利率攀揚，重創銷售。

家得寶第四季度銷售淨額397.0億美元，預估391.3億美元；第四季度調整後每股收益3.13美元，預估3.04美元。今年以來，家得寶公司的股價累計下跌1%。

南非 指Google 涉及反競爭行為

南非競爭委員會24日初步調查指出，Google涉及反競爭行為，推播過多的跨國新聞媒體內容，對本土媒體不公，建議Google每年賠償當地媒體最多2,729萬美元，並改變搜尋機制。

監管機構建議，Google應每年向當地新聞機構支付最多2700萬美元，期限可能長達五年。委員會指出，Google的行為阻礙了新聞媒體獲取和變現數位流量的能力。