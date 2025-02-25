我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普推「金卡簽證」 500萬買到美國公民身分

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

美超微終於交出財報 股價盤後狂飆23% 免除下市風險

編譯葉亭均／綜合外電
美超微（Super Micro）表示，已交出先前遲交的財報，以符合那斯達克交易所的規定。（路透）
美超微（Super Micro）表示，已交出先前遲交的財報，以符合那斯達克交易所的規定。（路透）

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）表示，已交出先前遲交的財報，以符合那斯達克交易所的規定。這緩解了該公司將被下市的風險，消息激勵美超微股價在周二（25日）盤後大漲23%。

美超微周二向美國證管會（SEC）提報2024會計年度的財報，也交出了截至去年9月30日、12月31日的季度財報。

美超微表示：「雖然我們已在2025年2月25日之前提交所有積欠的報告，但我們預期仍將面臨許多和先前延宕履行我們SEC提交報告義務相關的風險和挑戰。」

在美超微宣布已提交財報後，股價在25日盤後大漲23%至每股56.02美元，逆轉當天收盤時重挫11%的頹勢。今年來截至25日收盤，美超微股價上漲約49%，但期間漲幅已收斂，因為該公司在2月19日至25日

收盤期間重挫24%，反映市場對於提交財報的最後期限逼近感到焦慮。

原先美超微試圖避免被下市，先前因未能在2024年8月截止日期前提交年度財務報告而面臨風險。該公司原先委任的會計稽核業者安永會計師事務所（Ernst & Young）於去年10月辭任，理由是對該公司治理和透明度存在擔憂。此外，美超微還因做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）的一份報告而受到美國司法部的調查。

那斯達克後來將美超微遲交財報的最後期限延至本周二，以便讓該公司遵循上市規定。去年12月，美超微表示，對其業務的獨立審查未發現不當行為的證據，但承諾更換財務長及其他高層管理人員。

美超微在財報以外的另一份聲明中表示，該公司「已接獲那斯達克工作人員的回信，表示公司已重新符合財務申報要求，相關事務現已完成」。

在年度財報中，美超微表示已經認定對財報的內控無效，並已「啟動補救措施」。然而，美超微警告說，可能「無法補救我們在對於財報方面內控的重大缺陷」。

美超微也強調了潛在風險，包括「因持續的聲譽損害而無法挽回流失的業務或商機」。美超微執行長梁見後本月稍早坦承，延後提交財報確實對業務造成了一些衝擊。

在缺乏經會計審計財務數據的情況下，美超微近幾季以「業績更新」的方式提供初步營收和獲利數字。本月稍早，美超微遠比市場預期更強的財測，預期截至2026年6月的會計年度營收將達400億美元。

那斯達克 司法部 梁見後

上一則

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

下一則

保守智庫提議禁多元化計畫 蘋果股東反對

延伸閱讀

搶搭AI投資熱潮 超微要賣伺服器廠 傳台灣4公司有意收購

搶搭AI投資熱潮 超微要賣伺服器廠 傳台灣4公司有意收購
美超微股價連6紅 今年飆漲96.6% 史坦普500最強

美超微股價連6紅 今年飆漲96.6% 史坦普500最強
盤中一度狂漲19% 美超微股價繼續飆

盤中一度狂漲19% 美超微股價繼續飆
川普關稅威脅又起 史坦普從紀錄高點回落 超微再漲近7%

川普關稅威脅又起 史坦普從紀錄高點回落 超微再漲近7%

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
海湖莊園是總統川普位於佛羅里達州的住所和私人俱樂部，他經常在這裡招待賓客或召開記者會。近來市場盛傳，有個「海湖莊園協議」，部分內容或許聽來荒誕，但也不能忽視背後的深意與影響。圖為川普2月7日在海湖莊園宴請共和黨聯邦參議員的檔案照。 （路透）

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

2025-02-24 08:10
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩
「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信

「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫