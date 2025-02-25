美超微終於交出財報 股價盤後狂飆23% 免除下市風險

美超微（Super Micro）表示，已交出先前遲交的財報，以符合那斯達克交易所的規定。（路透）

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）表示，已交出先前遲交的財報，以符合那斯達克 交易所的規定。這緩解了該公司將被下市的風險，消息激勵美超微股價在周二（25日）盤後大漲23%。

美超微周二向美國證管會（SEC）提報2024會計年度的財報，也交出了截至去年9月30日、12月31日的季度財報。

美超微表示：「雖然我們已在2025年2月25日之前提交所有積欠的報告，但我們預期仍將面臨許多和先前延宕履行我們SEC提交報告義務相關的風險和挑戰。」

在美超微宣布已提交財報後，股價在25日盤後大漲23%至每股56.02美元，逆轉當天收盤時重挫11%的頹勢。今年來截至25日收盤，美超微股價上漲約49%，但期間漲幅已收斂，因為該公司在2月19日至25日

收盤期間重挫24%，反映市場對於提交財報的最後期限逼近感到焦慮。

原先美超微試圖避免被下市，先前因未能在2024年8月截止日期前提交年度財務報告而面臨風險。該公司原先委任的會計稽核業者安永會計師事務所（Ernst & Young）於去年10月辭任，理由是對該公司治理和透明度存在擔憂。此外，美超微還因做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）的一份報告而受到美國司法部 的調查。

那斯達克後來將美超微遲交財報的最後期限延至本周二，以便讓該公司遵循上市規定。去年12月，美超微表示，對其業務的獨立審查未發現不當行為的證據，但承諾更換財務長及其他高層管理人員。

美超微在財報以外的另一份聲明中表示，該公司「已接獲那斯達克工作人員的回信，表示公司已重新符合財務申報要求，相關事務現已完成」。

在年度財報中，美超微表示已經認定對財報的內控無效，並已「啟動補救措施」。然而，美超微警告說，可能「無法補救我們在對於財報方面內控的重大缺陷」。

美超微也強調了潛在風險，包括「因持續的聲譽損害而無法挽回流失的業務或商機」。美超微執行長梁見後 本月稍早坦承，延後提交財報確實對業務造成了一些衝擊。

在缺乏經會計審計財務數據的情況下，美超微近幾季以「業績更新」的方式提供初步營收和獲利數字。本月稍早，美超微遠比市場預期更強的財測，預期截至2026年6月的會計年度營收將達400億美元。