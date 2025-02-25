馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

馬斯克（左）的淨資產周二蒸發222億美元，主要是他帶領的政府效率部強勢推動聯邦減支以及川普（右）的潛在關稅引發市場不安。 （路透）

帶領美國「政府效率部」（DOGE）的馬斯克 ，淨資產在周二蒸發222億美元，這是他第四大的單日虧損，因市場對於潛在關稅 和進行中聯邦成本削減的努力抱持懷疑態度而步履蹣跚。

組成馬斯克逾半數財富的特斯拉（Tesla）受到的打擊尤其嚴重，先前有報導說，該公司的1月歐洲銷量暴跌將近一半，隨著馬斯克介入國內政治，他在歐洲的好感度大降。這家電動車製造商的股價在紐約下跌8.4%，來到三個月低點，市值自11月7日以來首次跌破1兆美元。

美國總統川普 最突出的政策，包括聯邦預算削減和關稅在內，還沒帶來他競選時承諾的股市繁營。標普500指數在過去四個交易日下跌3.1%，追蹤7家大 型科技公司的美股七雄指數（Magnificent 7 Index）在周二陷入修正。

馬斯克透過DOGE推動削減政府支出，號稱已節省大約650億美元，略低於2024年聯邦預算的1%，但他的作為激怒許多人，引發十幾起起訴訟。周二稍早有21名DOGE員工辭職，他們在聯名信中表示，不想再「廢除重要的公共服務」。

而川普周二再次表示，會如期對加拿大和墨西哥開徵關稅，並對其他貿易夥伴徵收對等關稅，這也促成市場拋售。未來一年的通膨預期升至近兩年來最高，美國消費者信心指數本月降幅為2021年8以來最大。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的淨資產周二降到3,580億美元，但即便如此，這筆財富仍比川普11月贏得大選之前高出約1,000億美元。由於馬斯克旗下私人公司進行了創紀錄融資次數，加上特斯拉在最近下挫之前飆新高，馬斯克的淨資產在12月17日膨脹到有史以來最高的4,864億美元。