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巴菲特股東信沒提一件事 專家解讀：恐在等美股崩跌「迎接熊市」

編譯林文彬／綜合外電
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長期觀察巴菲特的專家認為，巴菲特似乎想等到股市暴跌，再部署手上大量現金。（路透）
長期觀察巴菲特的專家認為，巴菲特似乎想等到股市暴跌，再部署手上大量現金。（路透）

被譽為「股神」的巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）現金水位持續上升，巴菲特在最新年度致波克夏股東信中也未透露投資計畫。過去40年持續密切關注巴菲特和波克夏的史密德（Bill Smead）表示，巴菲特似乎想等到股市暴跌，再部署手上大量現金。

美國媒體報導，Smead資本管理公司創辦人兼董事長史密德（Bill Smead）表示，巴菲特可能已為股價「劇烈波動」做好準備，他在股東信中提供的有用投資建議少之又少，並表明目前缺乏「令人注目」的買進機會。史密德說：「從字裡行間可以看出，巴菲特無意在股市大跌前買進股票。」

史密德使用「劇烈波動」一詞，代表指的不是一般回檔修正。史密德認為巴菲特正準備迎接熊市，而且跌幅將與2000年網路泡沫破滅後、2007至2009年股市走空、1960年代末期或1970年代初期不相上下。如果從高點算到低點，網路泡沫破滅後美股標普500指數下跌49.1%。

截至2024年底波克夏現金和約當現金達到3,342億美元，從9月底的3,252億美元進一步上升，2024年波克夏賣超1,340億美元股票。巴菲特曾感嘆，難以找到具吸引力的投資機會。

巴菲特 波克夏 投資

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