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避川普關稅威脅 蘋果在美擬砸5000億 4年創2萬份工作

編譯陳苓、記者吳凱中、尹慧中／綜合報導
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蘋果宣布未來四年擬於美國投資5,000億美元，並創造2萬份工作，外界推測目的為爭取在中國生產的產品能逃過川普關稅。（路透）
蘋果宣布未來四年擬於美國投資5,000億美元，並創造2萬份工作，外界推測目的為爭取在中國生產的產品能逃過川普關稅。（路透）

蘋果24日宣布未來四年擬於美國投資5,000億美元，創造2萬份工作，可能希望蘋果在中國大陸生產的產品，能逃過川普關稅。蘋果未透露將與哪些夥伴合作，業界研判，台積電、鴻海將是蘋果美國投資的重要成員。

綜合彭博資訊和路透的報導，蘋果24日宣布，計畫未來四年在美國投資5,000億美元，包括在德州休士頓設立新的人工智慧（AI）伺服器生產設施、在密西根成立供應商學院、並會對美國現行供應商進行額外投資。蘋果執行長庫克與美國總統川普在白宮會面過後數天，蘋果做出此一聲明。

川普上周在會後表示，庫克正投資數千億美元。他暗示蘋果不想支付關稅，於是在美投資。川普本月稍早對中國進口商品加徵10%關稅，由於蘋果多數產品都在中國組裝，可能須繳交額外稅款。

蘋果在川普首屆任期時，做出類似聲明，表示擬於五年投資3,500億美元，取得部分關稅豁免。

蘋果說，今年稍晚將與鴻海在休士頓生產伺服器，供Apple Intelligence雲端使用，此一系統名為「私有雲端算力」（Private Cloud Compute），採用台灣生產的M系列晶片。這個舉動顯示，蘋果把部分生產從海外移回美國。蘋果說，占地25萬平方英尺（約7,024坪）的製造設施，明年將在休士頓啟用。

目前在休士頓有伺服器廠能、且具有土地擴充彈性的蘋果供應鏈僅鴻海集團，預料鴻海將是蘋果美國大投資重要成員之一。業界分析，鴻海在休士頓設有伺服器生產據點，且去年底又在休士頓買下新土地，當時外界即認為，是為美國製造預做準備。

蘋果並說，擬將旗下的先進製造基金的總金額，從50億美元增至100億美元。擴張項目的一環是蘋果承諾注資數十億美元，在台積電亞利桑那廠生產先進晶片。蘋果未透露台積電合約的細節，但先前曾說，先進製造基金有助夥伴，打造蘋果產品或服務所需的基礎設施。蘋果上月表示，自家設計的晶片已在台積亞利桑那廠量產。

另外，蘋果還將增聘2萬人，主要是研發、矽工程、AI人才。該公司並要在密西根州底特律設立製造學院，蘋果工程師將與當地大學教職員，共同替中小型製造業開辦免費課程，內容包括專案管理、製程最佳化等。

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