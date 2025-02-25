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川普想賴帳？傳「海湖莊園協議」想重塑結構 減輕美債負擔

編譯任中原、廖玉玲／綜合報導
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「海湖莊園協議」的傳言甚囂塵上，川普將迫使外國債權人將持有美債轉換為超長期債券。（路透）
「海湖莊園協議」的傳言甚囂塵上，川普將迫使外國債權人將持有美債轉換為超長期債券。（路透）

近來市場一直盛傳有個所謂的「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord），其中一個計畫是美國總統川普可能迫使一些外國債權人，將手中持有的美債轉換為超長期債券，以減輕美國的債務負擔。

此一構想源自於1985年的「廣場飯店協議（Plaza Hotel Accord）」，當時成功地使美元大幅貶值。由於川普熱愛弱勢美元，因此他的首要經濟幕僚、白宮經濟顧問委員會主席提名人米蘭在選前就發曾發表論文，提出「海湖莊園」計畫。

在市場打滾30多年的Bianco研究公司創辦人兼總裁畢安可（Jim Bianco）認為，上述情況至少不會在短期內出現，甚至永遠也不會發生。但他上周還是召集了客戶討論此事，因為他認為，從某些方面來說，重點是，川普很可能在未來四年顛覆全球金融秩序，華爾街需要未雨綢繆。

畢安可指出，川普團隊透過各種關稅措施，試圖重塑全球貿易、削弱美元並最終降低借貸成本的大計，其中一環便是大幅重組美國債務，凡此種種都是為了讓美國產業與其他國家站在更平等的立足點上。

該計畫的其他內容包括創建一個主權財富基金，而川普確實已著手進行。

畢安可在上周那場約1小時的網路研討會上提醒，大家必須開始從大格局思考，必須開始大膽思考眼下情勢。「海湖莊園協議」其實不是一件事，而是一個概念，是一個從根本上重塑金融體系的計畫。

畢安可還引用瑞信前策略師波扎（Zoltan Pozsar）的研究成果；波札認為，未來幾十年美元在全球金融的主導作用將大大減弱。他的一個關鍵思維是，其他國家應該為美國提供的安全和穩定，付出更多代價。方法之一是將手中持有的部分美國公債換成100年期

、不可交易的零息債券。如果這些國家急需現金，美國聯準會（Fed）可以透過一套貸款機制，暫時提供現金給他們。

當然，畢安可不忘強調，這種債務互換可能不會真的發生，縱使美國有意為之，也將需要國際社會高度配合，並可能影響全球金融穩定。債券投資人迄今沒有表現出任何憂心的跡象，美債市場最近幾天尤其平靜。

儘管「海湖莊園協議」被各界認為不大可能落實，但也不能全然忽視。提出「微笑美元理論」的經濟學者史提芬．詹表示，達成此一協定的條件現在還未成熟，但兩、三季之後情況可能生變。

川普 債券 國債

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