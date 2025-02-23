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輝達本周發布財報 外界關注新晶片Blackwell銷售前景

編譯易起宇／綜合外電
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輝達將在美股26日盤後發布財報，外界關注因變更設計而生產延後的Blackwell產品，將造成的影響。（路透）
輝達將在美股26日盤後發布財報，外界關注因變更設計而生產延後的Blackwell產品，將造成的影響。（路透）

美國人工智慧（AI晶片大廠輝達（Nvidia）本周將發布的上季財報，將首份完全納入輝達新晶片Blackwell整季產量的財報，市場將緊盯本季財測與執行長黃仁勳等高層主管的發言，以了解Blackwell供應緊俏是否緩解、以及銷售前景。

輝達將在美股26日盤後發布止於1月底的年度第4季（上季）財報，美國銀行預期，上季資料中心營收將年比成長85%，為兩年來最慢，並預測本季成長將受限於Blackwell的供應限制、以及中國可能更嚴格的銷售限制。

Stifel分析師羅伊認為，輝達上季財報可能不會有觸動股價大漲的強勁利多，因為市場預期已轉向Blackwell將在下半年擴產。輝達已預期上季的Blackwell營收將超過「數十億美元」。

Susquehanna金融集團分析師羅蘭德指出，Blackwell系列的平均售價將是關鍵，將決定輝達業績超越預期得程度、以及營收潛力。

Wedbush證券分析師布萊森表示，Blackwell平台先前的出貨延遲，引發了對輝達短期業績的質疑，但大型雲端和超大規模設備廠商所進行的大規模資本支出，顯示出貨放緩的影響都將只是暫時的。他預期輝達上季營收將為376億美元，低於市場共識的380億美元，布萊森的本季營收預測為423億美元，高於市場共識的420億美元。

Oppenheimer分析師夏佛預估，輝達上季營收將為375億美元，Blackwell銷售約為50億美元，預期本季Blackwell將強力擴展。他並提到，世界各國都在建立主權AI，將成為重大的成長動能。

輝達 晶片 AI

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