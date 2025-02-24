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新冠狀病毒現蹤 美疫苗股大漲

編譯徐榆涵、陳律安／綜合外電
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最新研究顯示，中國科學院武漢病毒研究所發現一種新的冠狀病毒，激勵美國疫苗股21日股價大漲。圖為示意圖。 (路透)
最新研究顯示，中國科學院武漢病毒研究所發現一種新的冠狀病毒，激勵美國疫苗股21日股價大漲。圖為示意圖。 (路透)

最新研究顯示，中國科學院武漢病毒研究所冠狀病毒專家石正麗最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同，且可感染的宿主範圍廣，激勵美國疫苗股21日股價大漲。

南華早報報導，武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室近日在「細胞」期刊發表一項新研究發現，研究人員在蝙蝠身上找到新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2。

受此消息影響，美國疫苗股應聲大漲，莫德納21日收漲5.3%、BNT美國ADR收漲近2%、輝瑞收盤漲1.5%、諾瓦瓦克斯（Novavax）盤中一度急漲7.3%，收盤漲幅收斂至近1%。

研究報告指出，HKU5-CoV-2含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2蛋白質接收體結合來感染細胞，途徑與COVID-19的SARS-CoV-2病毒相同。

HKU5-CoV-2在試管模擬進入人類腸道和呼吸道模型的實驗中，均顯示可讓ACE2受到高程度感染。研究顯示，新病毒比原始毒株有更強的結合能力，宿主範圍更廣，但研究人員強調新病毒的威力明顯低於COVID-19新冠病毒，不應誇大該病毒對人類的風險。

此外，新病毒目前只是在實驗室中發現，尚未在人體中檢測到。研究人員亦發現針對新病毒的單株抗體和抗病毒藥物。

武漢病毒研究所 疫苗 檢測

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