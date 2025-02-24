新冠狀病毒現蹤 美疫苗股大漲

最新研究顯示，中國科學院武漢病毒研究所發現一種新的冠狀病毒，激勵美國疫苗股21日股價大漲。圖為示意圖。 (路透)

最新研究顯示，中國科學院武漢病毒研究所 冠狀病毒專家石正麗最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同，且可感染的宿主範圍廣，激勵美國疫苗 股21日股價大漲。

南華早報報導，武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室近日在「細胞」期刊發表一項新研究發現，研究人員在蝙蝠身上找到新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2。

受此消息影響，美國疫苗股應聲大漲，莫德納21日收漲5.3%、BNT美國ADR收漲近2%、輝瑞收盤漲1.5%、諾瓦瓦克斯（Novavax）盤中一度急漲7.3%，收盤漲幅收斂至近1%。

研究報告指出，HKU5-CoV-2含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2蛋白質接收體結合來感染細胞，途徑與COVID-19的SARS-CoV-2病毒相同。

HKU5-CoV-2在試管模擬進入人類腸道和呼吸道模型的實驗中，均顯示可讓ACE2受到高程度感染。研究顯示，新病毒比原始毒株有更強的結合能力，宿主範圍更廣，但研究人員強調新病毒的威力明顯低於COVID-19新冠病毒，不應誇大該病毒對人類的風險。

此外，新病毒目前只是在實驗室中發現，尚未在人體中檢測 到。研究人員亦發現針對新病毒的單株抗體和抗病毒藥物。