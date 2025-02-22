股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特 （Warren Buffett）旗下投資公司波克夏 （Berkshire Hathaway）22日發表致股東的年度信函，宣布波克夏現金儲備創下3342億美元的歷史新高。而素來避談政治的巴菲特罕見地向川普 總統喊話，建議政府善用納稅金、照顧受到不公待遇的無辜人，還有維持穩定的貨幣。

美聯社報導，高齡94歲巴菲特一向在信中幾乎不提政治和時事，盡量避免任何可能傷害波克夏利益的爭議話題。但是，巴菲特罕見地在這次年度信函中，敦促政府負責任使用民眾交給它的稅金。

巴菲特寫道：「感謝你，山姆大叔（Uncle Sam，美國政府綽號）。波克夏的侄子和侄女期許有朝一日，向你支付比2024年更多的金額。請明智使用這些錢。」

巴菲特接著提出：「照顧那些無辜受到不公待遇的人，他們值得更好的生活。另外，永遠不要忘記，我們需要你維持穩定的貨幣，這件事需要你既有智慧又保持警覺。」

美聯社描述，這番話強調了巴菲特長期以來支持的部分民主思想。

投資研究公司CFRA Research分析師賽芙德（Cathy Seifert）表示：「我認為，這是非常微妙但強而有力的訊息。」