波克夏上季獲利勁揚71% 持有現金水位創高

波克夏的現金水位再創新高。（美聯社）

「股神」巴菲特 領導的波克夏 公司去年第4季稅後營業利益較一年前激增71%至145億美元，主因是旗下龐大的保險事業獲利表現強，而且投資收益擴增。波克夏的現金水位則再創新高。

上季營業利益更創下波克夏歷來單季新高紀錄。利率走高協助保險投資收益躍增48%至41億美元，是最大驅動力。

不過，上季淨利年減48%至196.9億美元。2024全年淨利總計890億美元。2024全年營業利益比2023年成長27%，達到474.4億美元。

巴菲特在年度致股東信上說：「2024年，波克夏表現比我預期好，儘管我們189個營運事業有53%盈餘下滑。美國國庫券殖利率 改善，我們也大幅增持殖利率高的短期證券，投資收益果如預期大增，助我們一臂之力。我們的保險業務也交出獲利大幅成長的成果，尤以GEICO的業績掛帥。」

波克夏公司上季並未買回自家股票，2024全年股票回購總額僅29億美元，是2018年以來最低。

持續暫停執行庫藏股計畫，反映波克夏股價漲勢凌厲，2024全年漲幅超過25%，比美股標普500指數的表現還耀眼。波克夏自2024年5月以來，就未進一步買回自家股票。波克夏是否買回股票，全憑執行長巴菲特作主。他會評估內在價值，對照股票市價是否低廉，再決定買不買。

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄，而且現金水位連續第十季升高。這顯示巴菲特仍難找到新的大型投資標的。波克夏第4季淨賣出價值67億美元的持股。

巴菲特在信上為持有大量現金部位辯護。他說：「儘管一些評論員目前認為波克夏的現金部位異常的多，但你們（波克夏股東）的錢絕大多數仍停泊在股票。這種偏好不會改變。波克夏股東大可放心，我們永遠會把大部分資金配置在股票。」

巴菲特也在信中表示，波克夏可能逐漸「略微」增加對日本五大商社的持股。波克夏原本同意對伊藤忠商事、丸紅株式會社、三井物產、三菱商事和住友商事的持股比率控制在10%以下。不過，由於持股已逼近上限，這些公司同意「適度放寬持股上限」。