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川普：蘋果墨國製造將遷回美國 他們不想捲入關稅戰

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川普：蘋果墨國製造將遷回美國 他們不想捲入關稅戰

編譯魏紹揆／綜合外電
美國總統川普透露，蘋果執行長庫克（左）上周與他會面時說，計劃將製造業務從墨西哥遷回美國。（路透）
美國總統川普透露，蘋果執行長庫克（左）上周與他會面時說，計劃將製造業務從墨西哥遷回美國。（路透）

總統川普透露，蘋果執行長庫克（Tim Cook）上周與他會面時說，計劃將製造業務從墨西哥遷回美國。

彭博資訊報導，川普證實了庫克20日赴白宮與他會面的報導。他說庫克「關閉兩間在墨西哥的工廠」，並改在美國生產產品，還承諾將在美國投資數億美元。川普說：「他們不想被捲入關稅之中」。

目前尚不清楚川普所指的是哪些設施，但蘋果的生產夥伴鴻海在墨西哥擁有大型生產基地，還計劃擴大在該國業務。

川普說：「他將開始建造」，「非常多工廠，你必須親自問他。我認為他們將在某個時間點宣布」。蘋果代表並未對此置評。

報導指出，蘋果並未大量依賴墨西哥製造，美企莫仕連接器（Molex）、Skyworks Solutions及台廠國巨等蘋果供應商確實在墨西哥生產一些零件，但大部分製造都在亞洲。

蘋果與台積電的合作，是該公司更依賴在美國國內製造的一種方式，因為後者正在亞利桑那州建造工廠以製造晶片，包括為iPad及Apple Watch生產的半導體。

在川普第一任期內，庫克憑藉跟川普的關係，成功獲得iPhone關稅豁免。但川普已經暗示，這次蘋果可能不會這麼幸運，因為他準備對進口商品實施廣泛的新關稅，且不希望給予企業豁免。

在川普簽署對加拿大、墨西哥課徵25％關稅行政命令後，台灣政府已承諾幫助鴻海企業轉移生產線。雖然川普暫緩課徵關稅，但他表示若加、墨二國沒在打擊移民和禁毒方面取得進展，關稅便會生效。

川普21日談話重點
川普21日談話重點

川普 墨西哥 關稅

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