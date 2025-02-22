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今年最差…美股在經濟利空夾擊下震盪 下周且看NVIDA和PCE定走向

編譯劉忠勇／綜合外電
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市場對輝達股價似已到頂心存疑慮。（路透）
市場對輝達股價似已到頂心存疑慮。（路透）

美國股市周五大跌，在大型科技股拖累之下，創下今年表現最差的一天。從消費者信心到房屋乃至於服務類的經濟數據，都讓投資人不安。輝達（NVIDIA）下周公布財報，勢將左右科技股接下來走勢，而1月個人消費支出（PCE）物價也將牽動聯準會（Fed）不急於降息的立場。

道瓊工業指數周五大跌748.63點，和史坦普500指數均下跌多達1.7%，那斯達克綜合指數重挫2.2%。一周下來，本周才兩度刷新歷史新高的史坦普500指數下跌1.7%，道瓊和那斯達克各跌2.5%。

對經濟景氣敏感的費城半導體指數周五大跌3.3%，台積電ADR下跌0.9%，周線各跌0.5%和2.8%。

密西根大學2月消費者信心指數終值為64.7，低於經濟專家原估67.5，且較1月下滑10%。指數裡五個指標全都下滑。史坦普全球（S&P Global）備受關注的調查則顯示，本月美國服務業景氣出現兩年多來首見萎縮；製造商則指出，由於關稅引發的價格上漲和薪資壓力，投入成本大幅上升。此外，1月中古房屋銷售數據也低於預期。

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Truist顧問服務公司聯席投資長勒納（Keith Lerner）指出，美股價位已高，種種利空集中起來，就足以引發「些微震盪」。在AlphaSimplex集團策略師卡明斯基（Katy Kaminski）認為，周五看來就是「典型的避險日」。

投資人尋求避險之下，美國公債走高，10年期公債殖利率下跌0.08個百分點，降至兩周來低點4.43%。

輝達財報和PCE數據，將足以確立美股接下來走向。投資人無不寄望輝達台北時間周四公布財報時，能重新點燃人工智慧（AI）交易熱潮，輝達股價今年僅上漲4%，而去前年各飆漲170%和200%，為史坦普500指數漲勢提供重要支撐。

據倫敦證交所集團（LSEG）調查，拜營收成長72%所賜，輝達上季度獲利料達208.9億美元。

Allspring成長型股票團隊主管史密斯（Mike Smith）說：「市場對輝達股價似已到頂心存疑慮。因此，不論情況如何，我都不會對市場在任何情況下出現輪動或大幅波動的反應感到意外。」

周五公布的PCE，將是Fed在3月18至19日會議前最後一次檢視自己最偏好的通膨指標，結果如何將影響市場對利率走向的預期。據FactSet調查，1月PCE指數料年增2.5%，低於先前的2.6%。不計波動較大的食品和能源的核心PCE指數預料降為2.6%。

輝達 投資 史坦普500

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