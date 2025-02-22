全球股票基金出現強勁流入

全球股票基金持續出現強勁資金流入，其中大部分流向歐洲股票基金。受烏克蘭和平希望以及軍事開支預期增加導致國防領域需求激增的推動，歐洲股票基金創下歷史新高。此外，美國通膨報告顯示，聯準會青睞的物價指標可能比預期要冷，提振了本周的股指和資金流入。LSEG Lipper的數據顯示，投資 人本周向全球股票基金投入133.5億元，遠遠超過前周53.2億元的淨購買量。歐洲股票基金獲得85.5億元資金，為2024年12月中旬以來最高；泛歐STOXX 600指數今年至今上漲約8.5%。亞洲和美國股票基金的淨流入資金分別為24.1億元和15.9億元。

動力轉向故障 特斯拉 召回令

特斯拉表示將在美國召回近38萬輛車，因為動力轉向輔助系統故障，這可能會在轉向時增加阻力，尤其是在低速時，從而增加碰撞的風險。特斯拉表示，一些執行舊版軟體的2023年Model 3轎車和Model Y跨界車可能會出現電壓超載熄火，導致印刷電路板上的馬達驅動組件受損。特斯拉在向美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)提交的報告中表示，它已經發布了無線軟體更新來解決這個問題。

支出放緩 Block改聚焦BNPL

由於支出成長放緩引發投資人擔憂，支付公司Block將焦點轉向看好先買後付(BNPL)貸款來推動2025年的利潤。儘管受到強勁的勞動市場和穩定的工資成長的支撐，但由於美國民眾難以應對新川普政府的貿易政策不確定性和持續的高利率 ，消費支出成長仍然低迷。支援點對點行動支付的Cash App業務假日季毛利成長約16%，低於去年同期的25%。同時，專注於商業的Square部門本季毛利成長12%，而去年同期為18%。Block預計2025年毛利將年增至少15%，獲利率將擴大約240個基點。

諾和諾德減肥藥不再短缺

美國食品藥物管理局(FDA)表示，經過兩年多時間，美國諾和諾德公司重磅減肥注射劑Wegovy和糖尿病治療藥物Ozempic的長期短缺問題終於得到解決。FDA的決定將威脅到配藥藥局在未來幾個月內生產更便宜、無品牌注射劑的能力。由於配方藥房被允許生產供應短缺的品牌藥物，許多患者依賴未經批准的Wegovy和Ozempic版本。