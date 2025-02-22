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加密幣戰爭 SEC最終撤訴 Coinbase樂見結束數年法律糾紛

財經新聞組／綜合報導
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Coinbase表示，美國證券監管機構計劃撤回對該加密貨幣交易所的訴訟，結束這場長達數年的法律糾紛。該糾紛曾被認為關係到該交易平台和整個行業的存亡。

自川普總統上任以來，美國證券交易委員會(SEC)迅速採取行動徹底改革對加密貨幣行業的監管方式，成立專門的工作小組並撤銷了與加密相關的會計規範。

決定終止對Coinbase的訴訟將是共和黨執政至今最引人注目的舉措。SEC還成立一個工作小組，與業界合作，創建監管途徑，並重組加密執法部門，將加密訴訟中的關鍵人物重新分配到其他部門。

Coinbase法律長格里沃爾(Paul Grewal)表示：「針對加密貨幣的戰爭，至少對Coinbase而言已經結束。」

2023年，SEC起訴美國最大加密貨幣交易所Coinbase及其競爭對手交易平台幣安(Binance)。SEC指控Coinbase違反規定，並為至少13種加密代幣的交易提供便利性，而這些代幣應該申請為證券。

該訴訟還針對Coinbase的「質押」方案。該方案匯集資產來驗證區塊鏈網路上的活動並收取佣金，以換取對客戶的「獎勵」。SEC表示，該方案也應該申請註冊。

Coinbase辯稱，加密資產與股票和債券不同，不符合投資合約的定義，而加密產業絕大多數人都持有這種觀點。

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