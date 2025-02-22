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分析：Nvidia財報將左右美股 DeepSeek能威脅AI領頭羊？

財經新聞組／綜合報導
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輝達下周公布的財報將影響美股漲跌走勢。（歐新社）
輝達下周公布的財報將影響美股漲跌走勢。（歐新社）

輝達(Nvidia)下周的財報可能會左右美股的走向。投資人會想知道，在上個月由中國新創公司DeepSeek引發的恐慌性拋售之後，由人工智慧(AI)驅動的投資趨勢是否依然完好無損。

根據LSEG數據，輝達被視為蓬勃發展的AI產業領頭羊，是全球第二大最有價值的公司，占史坦普500指數的權重為6.3%。過去兩年其股價飆升逾550%。

然而，最近，中國新創公司DeepSeek的低成本AI模型可能威脅輝達的主導地位，導致輝達在1月27日重挫約17%，市值流失5930億元，創下單日紀錄。

但如今其股價已幾乎完全從暴跌中恢復，該公司表示，DeepSeek的進步證明需要更多晶片，但憂心忡忡的投資人擔心財報可能會重新引發市場動盪。

Allspring成長股權團隊負責人史密斯(Mike Smith)表示：「下周的電話會議一翻兩瞪眼，因為大家有些擔心輝達股價到此為止。因此，無論在什麼情況下，我都不會對市場輪動和相當劇烈的反應感到驚訝。」

他表示，投資人可以從AI交易轉向醫療保健、軟體和金融等產業。

LSEG數據顯示，預計輝達將於2月26日公布的第4季獲利為208.9億元，得益於營收較上年同期成長約72%。

隨著第4季業績良好，所有人的目光都將集中在輝達為其晶片提供的供需財測上，以證明其高昂的估值以及該行業的前景。

LSEG Datastream數據顯示，輝達最近的股價為預計12個月獲利的32倍左右，低於11月初的40倍左右。史指的預期本益比為22倍。

Raymond James Investment Management首席市場策略師奧頓表示：「輝達是目前市場拼圖中的最後一塊，可能有助於重塑投資人信心。」並補充說，即使美國關稅和財政政策存在不確定性、零售額下降且消費者物價指數高於預期，但股市表現良好，「它可以成為幫助市場再次爆發的催化劑。」

輝達 投資 AI

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