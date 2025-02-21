行得通？川普拋美國人免繳所得稅 恐要課徵200%關稅才能替代

專家認為，川普以關稅替代所得稅的計畫，可行性並不高；圖為美國國稅局。（路透）

沒人想要繳稅。幾乎所有美國人都對國稅局 （IRS）沒有好感，但如同那句俗諺，納稅與死亡一樣，躲都躲不掉，因此IRS是否將常伴世人左右？

商務部長盧特尼克說，答案或許是否定的。他在19日接受Fox News訪問時說：「總統川普 宣布設立外部收入局，他的目標很簡單，廢除國稅局，讓外國人付錢。」換言之，在川普的關稅 政策下，美國政府將徵收許多稅金，國人不必再繳納所得稅。CNN Business分析，這聽來是美事一樁，但背後問題重重。

美國每年的所得稅收約為3兆美元，進口貨物的價值恰巧也是大約3兆美元。因此，阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克說，為了替代所得稅，美國必須至少對所有進口貨品課徵100%關稅。

但史洛克表示，這不是將所有進口貨價格翻倍這麼簡單，根據基本的經濟學，當價格上漲，需求將減弱，因此很有可能政府必須課徵200%的關稅，才能替代所得稅。

就算美國消費者真能接受物價飆漲，還得面臨另一項潛在問題。川普課徵關稅的其中一個理由，是吸引企業到美國設廠；若大量企業從善如流，導致進口量大減，那麼美國的稅收將打哪來？

企業稅或許能起到一些作用，但也只是杯水車薪。根據稅務基金會，企業稅只占美國整體稅收6%，個人所得稅占41%，且川普也打算調降企業稅率。

因此，美國民眾不必對免繳所得稅抱太大期望。