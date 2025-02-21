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不共體時艱？Meta基層裁員又砍獎勵 高管獎金卻激增本薪2倍

編譯林文彬／綜合外電
Meta已批准提高高階主管獎金，多數員工股票獎勵據傳則縮水。（美聯社）
Meta已批准提高高階主管獎金，多數員工股票獎勵據傳則縮水。（美聯社）

臉書母公司Meta已批准提高高階主管獎金的計畫，今年獎金上看本薪的兩倍，大多數員工股票獎勵則據傳將縮水。

Meta 20日在申報文件中表示，已批准調高高階主管年度獎金計畫的「目標獎金百分比」，特定高階主管能領到相當於本薪200%的獎金，高於先前的75%；新獎金計畫不適用於執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。

Meta說：「經過調升後，特定高階主管（不含執行長）目標總現金薪酬，約落在同業集團目標現金薪酬第50百分位數。」

相較之下，英國金融時報（FT）報導，Meta數萬名員工今年領到的股票選擇權將縮水一成左右，實際減幅可能因員工常駐地點及位階而異。Meta員工每年都會領到所謂的股票獎勵（equity refreshers），占薪酬比重很高。

查克柏格日前表示，2025年將是「忙碌」的一年，Meta將投資以成為「人工智慧（AI）霸主」，2025年投入資料中心等大型計畫的支出將介於600億-650億美元。Meta已開始精簡5%整體人力，將影響績效墊底員工。

Meta股價20日以694.84美元收盤，光是2025年已大漲近兩成，過去一年則漲逾47%。Meta數位廣告市場營收持續成長，以及投資AI最終可望帶來豐厚報酬，讓投資人感到振奮。

投資 查克柏格 AI

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