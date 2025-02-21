OpenAI用戶數破4億 靠口碑1.5個月成長33%

儘管競爭日益激烈，OpenAI 似乎仍在快速發展中。該公司營運長萊特凱普(Brad Lightcap)表示，該公司截至2月每周活躍用戶數為4億，較12月的3億成長了33%。這些數字先前並未被報導過。

他指出，隨著ChatGPT使用者變得越來越多，並為更廣泛的人群所熟悉，它將「自然發展」。

萊特凱普說，「人們透過口耳相傳聽說了它，看到了它的用處，而且朋友們都在使用它。」並補充說個人需要時間來找到引起共鳴的用例，「“總而言之，人們確實想要這些工具，並認為這些工具非常有價值。」

OpenAI的這種現象正在蔓延至其不斷成長的企業業務。萊特凱普表示，該公司目前擁有200萬付費企業用戶，比9月增加了約一倍，「我們從已經熟悉產品的有機消費者使用率獲得了許多好處和推動力。」「這的確是一條健康的成長曲線。」

他表示，開發者流量在過去6個月中也翻了一倍，對於該公司的「推理」模型o3來說增加了5倍。開發人員利用OpenAI將該技術整合到自己的應用程式中。OpenAI最大的企業用戶包括Uber、摩根史坦利、莫德納 和T-Mobile。

萊特凱普將這種使用方式比喻為雲端 服務，亞馬遜網路服務(AWS)於20年前就已開創。他說，雖然消費者業務可能成長更快，因為人們可以隨意採用它，但企業業務仍處於「建設過程中」。

他表示：「這遇個購買周期，還有一個擴大企業業務的學習過程。」「人工智慧將會像雲端服務一樣。如果你的企業沒有真正依靠這些非常強大的底層模型來運行，那麼你就無法運作它。」