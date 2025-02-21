聯邦裁員效應下周顯現 將引發地方經濟連鎖反應

上周首次申請失業救濟金人數小幅增加，顯示勞動市場依然穩固。

美國勞工部表示，截至2月15日當周，首次申請失業救濟金人數經季節性調整後增加5000人至21.9萬人。經濟學家預測初請失業金人數將達21.5萬人。

截至2月8日當周，持續申領失業救濟金人數經季節性調整後增加2.4萬人至186.9萬人。

近日遭馬斯克的政府效率部開除的聯邦雇員，並未納入各州失業救濟金申請數據中。他們的失業救濟申請將根據聯邦雇員失業補償(UCFE)計畫單獨提交，數據有一周時間落差。

白宮希望削減約230萬名聯邦政府 工作人員，不包括軍隊和郵政服務；川普 認為這些員額過於臃腫。

歷史性低裁員 率讓勞動市場保持穩固基礎，但隨著依賴聯邦政府合約或資助的工人失業，這種情況可能會改變。

聯邦政府裁員、凍結招聘和削減開支預計將對地方經濟產生連鎖反應，尤其是華盛頓特區和鄰近的維吉尼亞州和馬里蘭州，並引發私營部門的裁員。加州和德州等州也擁有大量聯邦工作人員。

目前，失業救濟金申請與相當健康的勞動市場相符，這為聯準會維持利率不變提供了空間；政策制訂者正在監測川普政府的財政、貿易和移民政策對經濟的影響，經濟學家認為這些政策將導致通膨。