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美股最錢線／股指飆新高 市場焦慮感同步上衝

財經新聞組／綜合報導

居高思危，總是不會錯。由於關稅威脅嚴重、貿易夥伴和政治盟友的不滿情緒不斷發酵，以及人們越來越擔心通膨加速只會變得更糟，烏雲和眩暈感抑制了史坦普500指數創下的歷史新高。

投資人仍然受惠於川普刺激措施和企業獲利持續成長的趨勢，史指的新高和不斷膨脹的投資組合可以證明這一點。但股市走勢似乎也掩蓋了當前的焦慮，消費者信心已跌至7個月來的最低點。

先鋒集團投資行為主管里德(Andy Reed)在最新報告中寫道：「短期市場和經濟預期、恐懼和懷疑指數以及通膨都出現2022年以來從未有過的負成長。」並指出對GDP和股市的預期正在下降，「看來就像2022年一樣，但這次不同。」

當然，一個顯而易見的問題是通貨膨脹，它是導致消費者信心指數低迷以及市場近期部分趨勢的因素。而他們都將目光集中到房間裡最大的大象：川普總統身上。

本周宣布的最新一輪關稅包括對進口汽車徵收25%的關稅，並對藥品和半導體徵收同等的關稅。這些措施要到今年稍後才會生效，從而為外國公司在美國進行投資和營運提供時間。至少，川普表示，對於那些希望逃避關稅的交易實體來說，事情可能會這樣發展。

目前，這種不安情緒仍被排除在飆升的史指之外，或許是因為時間還早，或許是因為對川普威脅的敏感度日益降低。

但這是不尋常的。里德指出，對市場和經濟崩潰的擔憂通常是同步的，但從歷史上看，它們卻出現了分歧，因為「投資人現在認為發生經濟災難的可能性高於市場崩潰」。

不過，很難說，這是華爾街對川普古怪言辭的麻木，還是認為所有貿易戰的喧囂都只是交易藝術中的另一種策略，而不會抹殺成長並推高通膨。

然而，無論人們是否做好了準備，總有一種感覺：某種危機終將到來。

投資 川普 關稅

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