風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

美股史坦普500指數19日再創新高，是川普 2.0政府上台以來首見，這顯示股市投資人已無懼關稅 、通膨和其他衝擊嗎？分析師指出，美股估值已漲到達康泡沫爆破以來次高水準，禁不起重大利空襲擊，但三股逆風可能在3月至4月間襲擊股市。至於近來淡定的美國公債市場，目前雖暫居「觀望」模式，但一場「完美風暴」可能在醞釀中，就看川普實際推行的關稅與財政政策而定。

根據諾貝爾經濟學獎得主席勒提出的指標，景氣循環調整後本益比（CAPE），美股史坦普500指數14日（上周五）收盤的CAPE比值已升到38.5，是2000年達康泡沫爆裂後次高水準。

分析師指出，在美股估值已趨鮑和的情況下，股市容易受重大利空打擊，尤其在Fed降息展望不明、川普政策又充滿變數的關頭。

美股目前靠人工智慧（AI）、減稅和川普2.0政策促進成長的利多題材支撐。但分析師警告，3月至4月間，將有三股強烈逆風撲面而來：關稅、通膨、華府預算 與債限之爭。都可能使美股當前的漲勢戛然而止。

美股將變盤？3月至4月面臨三股逆風

美國總統川普預計4月初對進口汽車、藥品和半導體課徵約25%關稅，疊加在「對等關稅」之上。美國對進口鋼、鋁徵收的25%關稅將在3月12日上路。被認定對美國加諸「不公平貿易措施」的國家，最快4月2日（貿易政策檢討報告出爐後次日）也將面臨關稅報復。

通膨壓力可能打亂聯準會（Fed）降息展望。美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達3%，是七個月來最高。2月CPI報告訂於3月中發布；3月CPI數據緊接在4月初貿易檢討報告之後揭曉。關稅可能導致美國物價上漲，給Fed進一步降息展望平添變數。

此外，美國聯邦預算和舉債上限之爭蓄勢待發，可能也要到3、4月才有解。國會必須在3月中前通過新預算案免得政府關門，但共和黨在眾院多數地位薄弱，若有共和黨籍議員跑票，預算案就可能過不了關。債限問題也須解決，目前美國財政部靠「非常規措施」支付債務，但據估計，臨時預算可能撐到第1季末就告罄。

關稅不確定性勢必會升高市場波動，若兩黨就預算和債限議題陷入對峙僵局，可能引發市場劇烈反應。

美債市暫觀望 但「完美風暴」醞釀中

美國公債市場方面，投資人此刻顯然進入「觀望」模式，暫把川普2.0關稅當政治馬戲團表演來看。基準的美國10年期公債殖利率在川普去年11月當選後一度飆上4.8%，觸及14個月高峰，如今已回落到大約4.5%。期間債券持有人受兩股力量拉扯--一方面唯恐川普政策引發通膨復熾，一方面則擔心提高關稅可能拖累經濟。

目前為止，美國公債市場已吸收大量新發行債券，大致安然無事。儘管近來傳出日本、中國大陸等政府減持美債，但分析師指出，此時賠錢賣出並不利，況且美國公債仗著殖利率高於其他先進國家公債、信用卓著、市場流動性強，以及美元作為首屈一指準備貨幣的地位，任何大規模賣壓即使湧現，應該也只是曇花一現。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師凱利認為，要引爆美債賣壓狂湧，先決條件是市場論述必須非常負面。他解釋：「隨著今年逐漸展開，情況會日益明朗，因為到某個階段，他們（川普2.0政府）會試圖通過一項大型稅務刺激法案--若把可觀的財政刺激和擴大赤字支出加進稅務法案，我認為將導致債市反應劇烈。」

另根據資產管理公司PGIM全球債券主管提普描述，美國公債市場在下列情境下，將面臨「完美風暴」：正面的預算發展--例如提高關稅增加稅收，以及政府減支降低赤字--抵消了負面的預算發展--例如減稅措施展延。

屆時，大批所謂的「債券義勇軍」可能重出江湖，藉拋售公債逼迫政府改變財政政策。富蘭克林坦伯頓固定收益投資長德賽預料，唯有在情勢確定走到「財政政策令人忍無可忍」那一步時，這些義勇軍才會蜂擁而出。