美股最錢線／美國例外論失寵 全球股市、黃金漲幅超車

華爾街2025年最受歡迎的預測之一是美股 將繼續保持「例外主義」。但今年還不到兩個月，人們的信心正在減弱，而世界其他地區的表現持續優於美股。

在2月美國商銀基金經理人調查中，34%的受訪者表示今年全球股票將成為首選資產類別，其次有22%的基金經理人認為是黃金；美股排名跌至第三位，只有18%的受訪者表示該資產類別今年將再次領先。1月時的調查有27%受訪者選擇美股為領漲股票。

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)在給客戶的報告中寫道，這種轉變證明「投資 人對美國例外論的信念達到了頂峰」。

最近的市場走勢也證實了這種觀點。德意志銀行指出，上周流入歐洲股市的資金躍升至2年來的最高水準。今年以來，歐洲STXE 600指數上漲逾10%，超過史坦普500指數約4%的漲幅。

策略師們強調了造成這種分歧的幾個原因，既反映了美股背景的變化，也反映了歐洲股市的反彈。首先，市場對聯準會2025年降息 的樂觀程度降低，目前預計今年只會降息一次。

這些預期與英國央行和歐洲央行的預期有所不同；這兩者對降息仍持更為樂觀的態度。

同時，經濟成長的普遍預測顯示，2025年英國和歐元區的國內生產毛額(GDP)將較前一年增加。同時，目前的普遍預期是，2025年美國經濟年增率為2.2%，低於2024年的2.8%。

此外，最近的經濟發展、包括1月意外疲軟的零售額報告，經濟學家已經警告，第1季經濟成長可能弱於最初的預期。

Longview Economics全球經濟學家兼首席市場策略師沃特林(Chris Watling)表示：「相對於預期，美國的經濟增速存在一些問題。」

如果考慮到投資人今年的持股情況，就會發現這一點尤其有吸引力。市場一直熱衷於美國例外論，將美股估值推高至歷史上罕見的水平。