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美超微股價連6紅 今年飆漲96.6% 史坦普500最強

編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
美超微躍今年標普500指數表現最強成分股。（路透）
美超微躍今年標普500指數表現最強成分股。（路透）

美超微（Super Micro）股價19日早盤股價大漲逾7%，連續第六天走揚，已成為今年來表現最強的史坦普500指數成分股，因投資人看好該公司可望拿下大筆人工智慧（AI）伺服器訂單。

美超微股價19日在美股早盤大漲逾7%至59.93美元，最近六個交易日已累計暴漲55.2%，今年來累計飆漲96.6%。輝達股價19日早盤也小漲0.4%，幾乎完全收復中國DeepSeek威脅浮現後的失土。

最近媒體報導，美超微的同業戴爾贏得價值50億美元的合約，將供應伺服器給億萬富豪馬斯克旗下的新創公司xAI，慧與科技（HPE）也拿到一筆價值10億美元的AI伺服器訂單，分析師推測美超微也將成為AI伺服器大單的主要受益者。但相關公司均未證實這些消息。

Wedbush分析師布萊森說：「我們推測這些大型新合約可能和接下來採用輝達（NVIDIA）Blackwell晶片的伺服器出貨有關，並且若xAI的合約與新雲端（neo-cloud）容量的擴展相關，我們也不意外。」投資人也樂觀認為，美超微將如期在2月提交之前延後的財報。

美超微再度成為市場寵兒，麗臺也將同步受惠。麗臺是泛美超微集團概念股。2023年10月辦理私募，大訊科技、肯微認購麗臺2,500萬股私募股票，以麗臺增資後股本計算，持股比率約30%，躍居最大股東。

大訊科技訊董事長梁見發與肯微董事長梁見達，都是美超微董事長梁見後手足。大訊供應伺服器機殼與機箱，肯微供電源供應器，三兄弟以垂直整合的模式發展全球伺服器市場，麗臺獲入股後，成為泛美超微成員。

麗臺去年12月公告，總經理由原展訊精密總經理梁傳杰擔任，麗臺董事長盧崑山專任董事長，免兼任總經理。梁傳杰是梁見發長子，他接任麗臺總經理後，使麗臺與美超微的合作關係更進一步。盧崑山說，梁傳杰雖然年輕，但很有一套，他也在向梁學習，彼此個性互補，期望2025年有更好的成果。

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