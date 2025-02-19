我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：考慮普發DOGE紅利 每個納稅家庭領5000元

洛杉磯男連續放火燒華商 警消在旁還燒第2家

盤中一度狂漲19% 美超微股價繼續飆

編譯黃淑玲／即時報導
美超微（Super Micro Computer）股價最近滿血復活。（路透）
美超微（Super Micro Computer）股價最近滿血復活。（路透）

伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）19日股價繼續飆漲，盤中最高漲幅高達19%，收盤時縮小至8%，報60.25美元，站上六個月以來最高點。美超微在最近五個交易日連續攀高後，股價已狂漲56%。

時間拉長到本月至今，美超微股價漲幅更有111.3%，本月剩下七個交易日，如果榮景持續，月線可望創2023年5月以來最佳表現，當時的月線漲幅為112.4%。美超微這波急拉，是因為市場對於公司將贏得AI伺服器大單益發樂觀。

這樣的歷史性大漲，令美超微的RSI指標（相對強弱指數）來到一年來的最高點。RSI是個被廣泛追蹤的股價動能技術指標。理論上，當RSI在70以上，代表該檔股票處於「超買」狀態；會出現超買即表示該檔票跟自己過去的歷史相比，現在漲得又多又快，若要再上攻，需要稍事休息。

周三美超微的RSI已攀抵80.38。

道瓊社分析，實務上許多例子卻發現，處於「超買」的股票有著強力支撐。美超微過去三次RSI高於80後，股價就照樣繼續往上爬。前一次RSI高於80，是在2024年1月23日的80.5，當時美超微連漲三個交易日，漲幅累積達47%。後來在接下來的17個交易日中，有15天收漲，期間內漲幅119.5%。不過之後就迎接到崩跌局面。

另一個美超微另一個看多因素是，公司股價現在收在200日移動均線之上，這個技術指標被認許多投資人認為是長期趨勢指引。美超微股價周三已經是連續第二天站上均線。上次連兩天都站上200日移動均線，要回溯到2024年8月1日。專家指出，要觀察的兩個阻力／壓力位分別是71美元附近，以及90美元至95美元區間。

投資 道瓊 AI

上一則

國防部計畫將軍費削減8% 跌最慘的軍工股是它

延伸閱讀

川普關稅威脅又起 史坦普從紀錄高點回落 超微再漲近7%

川普關稅威脅又起 史坦普從紀錄高點回落 超微再漲近7%
美超微大漲16.5% 躍居史坦普500指數今年來最悍飆股

美超微大漲16.5% 躍居史坦普500指數今年來最悍飆股
Nvidia新晶片加持 美超微2026年度財測優於市場預期

Nvidia新晶片加持 美超微2026年度財測優於市場預期
擺脫DeepSeek陰影 四利多讓NVIDIA大漲

擺脫DeepSeek陰影 四利多讓NVIDIA大漲

熱門新聞

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）

加碼買披薩 巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

2025-02-15 08:10
特斯拉研發人形機器人，傳出競爭對手包括財力雄厚的大公司Meta Platforms和蘋果 。(路透)

蘋果、Meta都參戰…特斯拉人形機器人將登場 但股價恐波折

2025-02-16 22:40

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外