谷歌 和解義大利 稅務官司

米蘭檢察官表示，在谷歌同意支付3.26億歐元和解稅務官司後，米蘭檢察官計劃撤銷針對谷歌歐洲分部的訴訟。檢察官在聲明中表示，協議涵蓋2015年至2019年期間，內容包括制裁、罰款和利息。《路透》去年報導，義大利要求谷歌支付10億歐元的欠稅和罰款；7年前這家美國公司與羅馬當局達成具有里程碑意義的稅務糾紛和解。但米蘭檢察官指控谷歌沒有申報和繳納在義大利產生的收入的稅款，其依據是谷歌在義大利擁有的數位基礎設施。

蘋果對英競爭機構不以為然

蘋果表示，英國監管機構為解決行動瀏覽器市場問題而提出的一些補救措施，將影響這家iPhone製造商的創新動力。蘋果回應英國監管機構就行動瀏覽器和搜尋引擎的供應、以及透過行動裝置應用商店分發雲端遊戲服務的調查表示，強制免費提供對未來WebKit的訪問或Safari的iOS功能的訪問「並不合適」，並補充說開發功能是一個耗費時間和資源的過程，「蘋果無法收回合理數額的費用，這樣做會對蘋果的創新動力產生負面影響，並會導致第三方搭便車和投資不足。」

上周房貸申請量下降6.6%

上周房貸利率 略有下降，但由於住房負擔能力繼續讓潛在買家望而卻步，房貸需求也隨之下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸申請總量下降了6.6%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.95%降至6.93%；房貸再融資申請數量上周下降7%，但較去年同期高出39%。購屋房貸申請量下降6%，但年增7%。經濟不確定性，特別是潛在關稅的影響，只會給購屋族增加壓力。

Stuart Weitzman品牌易主

Coach母公司Tapestry將以1.05億元的現金價格將Stuart Weitzman品牌出售給Dr Scholl's鞋業所有者Caleres。Caleres執行長史密特(Jay Schmidt)表示：「Stuart Weitzman將成為Caleres的主導品牌；合併後，品牌組合部門將產生我們總收入近半，並將繼續產生我們一半以上的營業利潤。」Caleres還擁有Sam Edelman和Vince品牌。兩家公司表示交易預計將於2025年夏季完成。