我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

川普：考慮普發DOGE紅利 每個納稅家庭領5000元

財經簡訊

財經新聞組／整理

谷歌和解義大利稅務官司

米蘭檢察官表示，在谷歌同意支付3.26億歐元和解稅務官司後，米蘭檢察官計劃撤銷針對谷歌歐洲分部的訴訟。檢察官在聲明中表示，協議涵蓋2015年至2019年期間，內容包括制裁、罰款和利息。《路透》去年報導，義大利要求谷歌支付10億歐元的欠稅和罰款；7年前這家美國公司與羅馬當局達成具有里程碑意義的稅務糾紛和解。但米蘭檢察官指控谷歌沒有申報和繳納在義大利產生的收入的稅款，其依據是谷歌在義大利擁有的數位基礎設施。

蘋果對英競爭機構不以為然

蘋果表示，英國監管機構為解決行動瀏覽器市場問題而提出的一些補救措施，將影響這家iPhone製造商的創新動力。蘋果回應英國監管機構就行動瀏覽器和搜尋引擎的供應、以及透過行動裝置應用商店分發雲端遊戲服務的調查表示，強制免費提供對未來WebKit的訪問或Safari的iOS功能的訪問「並不合適」，並補充說開發功能是一個耗費時間和資源的過程，「蘋果無法收回合理數額的費用，這樣做會對蘋果的創新動力產生負面影響，並會導致第三方搭便車和投資不足。」

上周房貸申請量下降6.6%

上周房貸利率略有下降，但由於住房負擔能力繼續讓潛在買家望而卻步，房貸需求也隨之下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸申請總量下降了6.6%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.95%降至6.93%；房貸再融資申請數量上周下降7%，但較去年同期高出39%。購屋房貸申請量下降6%，但年增7%。經濟不確定性，特別是潛在關稅的影響，只會給購屋族增加壓力。

Stuart Weitzman品牌易主

Coach母公司Tapestry將以1.05億元的現金價格將Stuart Weitzman品牌出售給Dr Scholl's鞋業所有者Caleres。Caleres執行長史密特(Jay Schmidt)表示：「Stuart Weitzman將成為Caleres的主導品牌；合併後，品牌組合部門將產生我們總收入近半，並將繼續產生我們一半以上的營業利潤。」Caleres還擁有Sam Edelman和Vince品牌。兩家公司表示交易預計將於2025年夏季完成。

谷歌 義大利 利率

上一則

川普關稅令連發 印日擴大投資 韓越等國助業者防衝擊

下一則

關稅計畫明朗化 Fed料採貨幣政策抗通膨

延伸閱讀

Google義大利稅務官司 同意支付3.4億美元和解

Google義大利稅務官司 同意支付3.4億美元和解
Costco義大利產品怎麼選？美食博主推必買與避雷

Costco義大利產品怎麼選？美食博主推必買與避雷
義大利人教你識別 Costco架上正宗義大利產品

義大利人教你識別 Costco架上正宗義大利產品
蘋果8年轉進印度卓然有成 成功分散供應鏈降低風險

蘋果8年轉進印度卓然有成 成功分散供應鏈降低風險

熱門新聞

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）

加碼買披薩 巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

2025-02-15 08:10
特斯拉研發人形機器人，傳出競爭對手包括財力雄厚的大公司Meta Platforms和蘋果 。(路透)

蘋果、Meta都參戰…特斯拉人形機器人將登場 但股價恐波折

2025-02-16 22:40

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外